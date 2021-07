Dopo il cambio di nome le azioni Iervolino & Lady Bacardi Entertainment cambieranno passo anche in Borsa?

Recentemente la società ha cambiato il suo nome in onore del principale azionista Monika Bacardi. Questo cambio di nome è arrivato insieme ai dati del primo trimestre 2021 che hanno mostrato ottimi risultati. I ricavi e proventi consolidati sono stati pari a 44,5 milioni in rialzo dell’87% rispetto ai 23,8 milioni di euro dello stesso periodo del 2020. Anche il Patrimonio Netto consolidato è cresciuto a 72,1 milioni di euro, +5,1 milioni di euro rispetto ai 67 milioni di euro al 31 dicembre 2020. Nota stonata la Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 marzo 2021 che è debitoria per 19,2 milioni di euro, in peggioramento di 3,6 milioni di euro rispetto a quella di 15,6 milioni al 31 dicembre 2020.

Dal punto di vista dell’analisi grafica la situazione è abbastanza complessa. Le quotazioni, infatti, stanno disegnando una serie di massimi decrescenti e di minimi crescenti. Solo la rottura delle trend-line ottenute a partire da questi livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni. In particolare, allo stato attuale i prezzi sono contenuti all’interno del trading range 3,71 euro – 4,14 euro. La rottura di uno dei due livelli indicati potrebbe anticipare la rottura della serie di massimi decrescenti e minimi crescenti e dare direzionalità alle quotazioni.

Per le prossime settimane, quindi, monitorare con attenzione i due livelli indicati.

Il titolo Iervolino & Lady Bacardi Entertainment (MIL:IE) ha chiuso la seduta del 18 marzo a quota 3,99 euro in rialzo dell’11,45% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

