Il 26 gennaio 2021, il nostro Ufficio Studi aveva inserito nella propria Lista delle raccomandazioni il titolo Seri Industrial al prezzo di 4,16 euro per azione. Il titolo (MIL:SERI), ha chiuso la giornata di contrattazione dell’8 giugno a 8,25 in rialzo del 10%. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 3,93 ed il massimo a 8,38. Nel 2020, il minimo è stato a 1,595 ed il massimo a 4,90.

Dopo il 100% quasi in pochi mesi cosa deve fare chi ha in portafoglio Seri Industrial?

Procediamo per gradi.

Analisi sommaria di bilancio

La società che capitalizza in Borsa circa 354,8 milioni di euro ed ha sede a San Potito Sannitico in Italia. Attraverso la sua controllata Seri Plast Srl, opera nella lavorazione di materie plastiche per il mercato delle batterie, automotive e termosanitario.

Da oltre 10 anni la società è stata inserita nella Black List della CONSOB. Per questo motivo, mensilmente o trimestralmente deve fornire informazioni sulla posizione finanziaria netta e la posizione sui debiti scaduti.

Le raccomandazioni degli altri analisti (2 giudizi) stimano un fair value in area 8,05. I nostri calcoli, dopo aver attentamente e scrupolosamente studiato i bilanci degli ultimi anni, hanno portato ad un calcolo di fair value in area 9 euro per azione. Negli ultimi mesi, abbiamo quindi alzato il target dal precedete giudizio di 7,60.

Dopo il 100% quasi in pochi mesi cosa deve fare chi ha in portafoglio Seri Industrial?

Per chi ha comprato il titolo come da nostre indicazioni operative in area 4,16 e successive, deve alzare lo stop loss/profit di lungo termine a 7,36 con primo target a 9 euro per azione. Supporto di breve termine a 7,84.

La strategia operativa

Il nostro consiglio è di chiudere tutte le posizioni rialziste o in caso di ritorno dei prezzi a 7,36 oppure al raggiungimento di 9 euro, obiettivo del nostro fair value.

Quando un titolo raggiunge un target di fair value di lungo termine vanno chiuse le posizioni e da quel momento in poi si opera solo di breve termine.