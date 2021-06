Come scritto da diverse settimane, riteniamo che sui principali indici azionari internazionali sia in corso una continua rotazione settoriale e questo non crea le condizioni per assistere al momento a durature inversioni di tendenza. La nostra view annuale ci fa continuare a proiettare rialzi almeno fino ad agosto, mese in cui si potrebbe assistere alla formazione del massimo annuale. Ci sono ancora quindi diversi titoli sui quali puntare che mostrano un certo appeal e un certo grado di sottovalutazione rispetto al fair value stimato.

Qual è la nostra raccomandazione odierna?

Dopo i tentennamenti di ieri ora Wall Street è pronta a ripartire al rialzo anche con Oracle che punta a 100 dollari nel medio termine.

Procediamo per gradi.

Ecco lo scenario settimanale atteso dal nostro Ufficio Studi

Il minimo dovrebbe formarsi fra lunedì e martedì, molto probabilmente lunedì ed il massimo a ridosso della chiusura di contrattazione di venerdì.

Di seguito la mappa dei prezzi per la settimana del 7 giugno:

Dow Jones

area di minimo 34.584/34.700

area di massimo 35.150/35.345

Nasdaq C.

area di minimo 13.729/13.800

area di massimo 14.005/14.198

S&P 500

area di minimo 4.205/4.229

area di massimo 4.289/4.345.

Ieri, come da previsioni, probabilmente gli indici azionari americani hanno segnato il minimo settimanale e da oggi dovrebbero ripartire al rialzo.

I livelli da monitorare per la seduta di contrattazione odierna sono i seguenti:

Dow Jones

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista solo con una chiusura giornaliera superiore ai 34.820.

Nasdaq C.

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista solo con una chiusura giornaliera superiore a 13.784.

S&P 500

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista solo con una chiusura giornaliera superiore a 4.206.

Il Dow Jones mostra qualche debolezza che andrà valutata nella giornata odierna ma al momento non vediamo particolari pericoli ribassisti.

Il titolo Oracle (NYSE:ORCL) ha chiuso la giornata di contrattazione del 7 giugno al prezzo di 83,94 in rialzo dell’ 1,27% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 59,48 ed il massimo a 84,25.

Le raccomandazioni degli altri analisti (30 giudizi) stimano un fair value in area 70,97 dollari per azione, indicando una sopravvalutazione in corso rispetto ai prezzi correnti. Il nostro Ufficio Studi, invece, dopo aver analizzato e studiato i bilanci degli ultimi 4 anni, ritiene che il prezzo di fair value sia in area 100 dollari (sottovalutazione del 19% circa).

La nostra strategia di investimento

Fino a quando il titolo reggerà al rialzo in chiusura settimanale il livello di 78,48, punterà ai 100 dollari da raggiungere per/entro i prossimi 6/9 mesi. Supporto di breve termine a 81,37.

Come al solito si procederà per step.