Dopo la rottura di una storica resistenza che aveva resistito per oltre 6 anni alle pressioni dei rialzisti, le quotazioni sono partite al rialzo. Tuttavia, complice la grave crisi internazionale, il prezzo delle azioni E.ON è tornato indietro riportandosi nuovamente sotto il livello in area 11,3 euro.

Allo stato attuale, quindi, è in corso una proiezione ribassista. Tuttavia, dopo i recenti ribassi sul titolo E.ON potrebbero essersi create le condizioni per una forte ripartenza al rialzo.

Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni di E.ON si sono appoggiate sul supporto fornito dal I obiettivo di prezzo in area 10,01 euro e da lì stanno tentando di ripartire. Una forte indicazione in tal senso si potrebbe avere con una chiusura settimanale superiore a 11,48 euro. In questo caso potrebbe prendere piede una nuova proiezione rialzista (linea tratteggiata in figura) il cui obiettivo più probabile passa per area 14,106 euro. La rottura di questo livello, poi, potrebbe proiettare le quotazioni verso gli obiettivi successivi in area 18,4 euro (II obiettivo di prezzo) e 20,6 euro (III obiettivo di prezzo).

Ovviamente la rottura del forte supporto in area 10,01 euro potrebbe aprire lo spazio a un ulteriore ribasso verso l’obiettivo più probabile in area 7,49 euro. La massima estensione ribassista, invece, si potrebbe andare a collocare in area 4,97 euro.

La valutazione del titolo E.ON

Dal punto di vista dei multipli di mercato E.ON è ben messo. Ad esempio il rapporto prezzo/utili esprime una sottovalutazione di oltre il 50%. Inoltre con un ratio “enterprise value to sales” molto basso per l’esercizio in corso, la società appare sottovalutata.

Come riportato su riviste specializzate, per gli analisti che coprono E.ON il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di circa il 25%.

Il titolo E.ON (MIL:EOAN) ha chiuso la seduta del 23 marzo a quota 10,452 euro in ribasso del 3,17% rispetto alla seduta precedente.

