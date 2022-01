Le feste natalizie sono dei veri momenti di gioia da passare insieme con le persone che si amano. A tavola poi si dà spazio ai piatti più amati a base di pesce e di carne. Quelli ordinari legati al quotidiano si lasciano forse per dei giorni meno impegnativi, come quelli che separano il Natale dal Capodanno. Sono anche i momenti per rimettere in sesto un po’ il fisico. Così dopo i pranzi natalizi di pesce e carne diamo spazio alle fibre con questa ricetta a base di verdure e legumi.

Cosa mangiare tra le feste

Un modo che ci potrebbe aiutare a rimettere in forma il nostro organismo è mangiare agrumi. Lo potremo fare con una ricetta tutta siciliana, le arance all’insalata. Potremo anche mettere a punto un’insalata più completa con del pompelmo rosa e del formaggio vegetale tipo tofu. Sarà certamente un modo di aiutare il nostro organismo a smaltire le tossine accumulate.

Passare anche a delle paste più leggere, senza dimenticare un tocco di gusto, potrebbe essere una buona idea. Potremmo così preparare dei fusilli con zucca e pancetta che potrebbero donare tutte le proprietà benefiche della zucca.

Oltre all’insalata di agrumi, o una pasta con zucca, anche una minestra a base di verdure e legumi potrebbe fare al caso nostro. Potremmo preparare così broccoli e fagioli in tegame.

Dopo i pranzi natalizi di pesce e carne diamo spazio alle fibre con questa ricetta a base di verdure e legumi

Ingredienti:

800 gr di broccoli;

250 gr di fagioli;

1 spicchio d’aglio;

3 cucchiai di olio EVO;

peperoncino in polvere;

sale q.b;

pepe q.b.

Preparazione dei broccoli e fagioli in tegame

In una pentola facciamo lessare i fagioli, che abbiamo messo a bagno la sera prima. Una volta cotti, li scoliamo e li mettiamo in una ciotola. Ora puliamo i broccoli e li facciamo sbollentare per una decina di minuti in pentola. Poi li togliamo e li mettiamo a sgocciolare in uno scolapasta.

Ora prendiamo una teglia capiente e vi mettiamo l’olio EVO, poi tritiamo l’aglio e lo lasciamo indorare al fuoco. A questo punto versiamo i fagioli e i broccoli. Aggiungiamo il sale e il pepe e lasciamo insaporire a fuoco vivace per una decina di minuti, mescolando spesso.

A fine cottura aggiungiamo il peperoncino e serviamo in tavola. Un piatto gustoso e ricco di fibre, utili a liberare l’intestino.