Più volte abbiamo parlato di quanto sia importante per il nostro benessere fare attività fisica. Questa non va confusa con lo sport, nel senso che va intesa semplicemente come una semplice volontà di fare dei movimenti che determinino un dispendio energetico.

Soprattutto chi è avanti con l’età, può trovare quindi l’occasione di fare movimento in ogni momento della giornata. Basta trasformare le normali attività quotidiane in un pretesto per fare esercizio.

Più volte abbiamo, infatti, sottolineato che non serve strafare.

Una bella camminata, così come una gita in bici oppure occuparsi del proprio orto, sono tutte attività che contribuiscono al nostro benessere fisico e mentale. Come anche salire le scale, portare a spasso il cane, giocare con i bambini e molto altro ancora. In altre parole, bisogna approfittare di ogni occasione che la quotidianità ci offre.

Dopo i 65 anni è questo il miglior allenamento per rimanere in forma

Nulla vieta però che anche gli over 65 possano svolgere attività sportiva. In questo caso però è necessario che non ci siano particolari problemi di salute, né controindicazioni da parte del medico di fiducia.

Ci sono, infatti, anche per gli over 65 anni attività adatte a questa fascia, pur richiedendo uno sforzo maggiore. Tra quelle più note possiamo citare la corsa leggera, l’aerobica, ma anche il nuoto. In linea di massima possiamo dire che superati i 65 anni, la scelta dovrebbe ricadere su attività orientate all’equilibrio e utili a prevenire possibili cadute.

Ma vi è una attività fisica a cui non tutti pensano e che invece è perfetta per gli over 65. Oggi sveleremo perchè dopo i 65 anni è questo il miglior allenamento per rimanere in forma.

Chi ha la possibilità e si trova nella condizione fisica adatta, potrebbe iscriversi ad un corso di pilates. Il pilates, infatti, è considerato l’allenamento perfetto per gli over 65 dato che apporta notevoli benefici che vanno dal potenziamento della capacità motoria all’aumento dell’elasticità muscolare.

Il pilates è una ginnastica funzionale che lavora sull’armonia globale del corpo, che ha come finalità quella di potenziare le capacità motorie e muscolari attraverso il coinvolgimento della mente.

Nato come allenamento terapeutico e riabilitativo, il pilates è poi divenuto una disciplina che ha segnato una svolta epocale nell’ambito delle attività che migliorano il benessere psico-fisico.

In altre parole, pare sia un vero e proprio toccasana per il corpo e la mente.

In più permette di allenarsi in modo sicuro. Questo sia perché gli esercizi possono essere personalizzati, sia perché si va a lavorare sul controllo e sull’accuratezza degli stessi. Evitando così dei traumi.

Ecco perché risulta essere un’attività eccezionale soprattutto per gli over 65.