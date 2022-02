Tutte vorremmo mantenere per sempre delle labbra rosse e carnose come in gioventù. Con l’avanzare dell’età, però, è perfettamente normale che le labbra appaiano meno voluminose e meno lisce. Per questo, molte ricorrono alla chirurgia estetica o al botox, che ha un effetto immediato di lifting e permette di rendere il nostro viso nuovamente liscio e sodo come in gioventù. Se però siamo un po’ diffidenti nei confronti delle iniezioni e non vogliamo prendere misure così drastiche, non per questo dobbiamo rinunciare a delle labbra rosse e carnose. Esistono dei trucchetti molto meno invasivi per rendere le labbra più voluminose. Vediamo quali.

Il trucco del peperoncino funziona per un paio d’ore

Se vogliamo rendere le nostre labbra più voluminose soltanto per breve tempo, magari per fare una foto o per una breve uscita, possiamo usare un trucco che molte conoscono. Si tratta del peperoncino. Il peperoncino è infatti leggermente irritante per le nostre labbra e può renderle più gonfie e rosse in maniera completamente innocua. Mischiamo alcune scaglie di peperoncino con qualche goccia di olio e distribuiamolo sulle labbra. Appariranno subito più rosse e carnose. Ma se siamo alla ricerca di una soluzione più duratura non dobbiamo per forza rivolgerci al botox.

Dopo i 50 anni molte ricorrono al botox ma dovremmo provare prima questo trucco per ingrandire le labbra naturalmente

Come possiamo far apparire le nostre labbra più grandi e piene? La soluzione è molto semplice: si tratta di utilizzare in maniera intelligente gli strumenti messi a disposizione dal trucco. Per far apparire le labbra più grandi esiste una regola semplicissima: applicare del trucco più chiaro sopra le labbra e più scuro sotto. Vediamo nel dettaglio come fare.

Correttore chiaro sopra il labbro superiore, bronzer sotto quello inferiore

Per far apparire le labbra più grandi basta usare a nostro vantaggio il trucco per creare l’illusione ottica di maggiore profondità. Nel dettaglio, procediamo in questo modo: applichiamo del correttore di una sfumatura leggermente più chiara rispetto alla nostra pelle sopra il labbro superiore, facendo attenzione a sfumarla bene. Facciamo la stessa cosa con del bronzer, oppure con un correttore di una sfumatura leggermente più scura rispetto alla nostra pelle, sotto il labbro inferiore. In questo modo si creerà un’illusione di profondità che farà apparire le nostre labbra più grandi e carnose.

Completiamo il look con del lucidalabbra

Dopo i 50 anni molte ricorrono al botox, invece dovremmo provare prima con il trucco. Per completare il look, usiamo del lucidalabbra nel centro alle labbra, che le farà apparire più piene. Per prevenire le rughe intorno alla bocca, inoltre, cerchiamo di evitare questo comportamento scorretto che non fa bene alla nostra pelle.