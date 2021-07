Ormai portare la barba è diventata una vera e propria moda. E pensare che non molto tempo fa avere la barba non era considerato molto igienico.

In passato la si associava a persone di una certa età un po’ trascurate. O se ben curata era una priorità di uomini di un certo spessore intellettuale. Per fortuna oggi la barba è tornata di moda e viene portata da giovani e meno giovani.

Dopo i 50 anni è così che si porta la barba per sembrare più giovani

C’è da ringraziare gli hipster per aver fatto ritornare di moda la barba lunga. Ormai è diventata sinonimo di fascino, ma occorre curarla per bene altrimenti l’effetto trascurato è dietro l’angolo. Soprattutto superata una certa età.

Dopo i 50 anni è consigliabile avere un look sbarazzino e poco impostato per togliersi qualche anno. E per essere più attraenti, sicuri e al passo coi tempi.

Il primo consiglio è quello di sfumarla dalle basette alle guance

Sfumiamo il taglio in modo da lasciarla più lunga verso il mento e con il baffo leggermente più lungo. Fondamentale è abbinare anche un taglio adatto. Anche i capelli dovranno essere sfumati vicino alle tempie.

Per uno stile più elegante e meno aggressivo lasciamo la barba della stessa lunghezza sulle guance e basette. La teniamo più lunga sotto il mento e magari la squadriamo un po’ per dare un tocco di originalità. I capelli corti ma non rasati sui lati creeranno l’armonia perfetta.

Se vogliamo osare perché non abbinare un taglio di capelli con il ciuffo?

I capelli sulle tempie dovranno essere leggermente più lunghi e fissiamoli con la cera. Poi abbiniamo una barba un po’ più lunga, sempre sfumata nei punti più critici. Portiamola leggermente più corta intorno alla bocca e sotto il mento. Per evitare l’effetto “Babbo Natale” che ci invecchia soltanto.

C’è da dire che se vogliamo portare la barba è necessario curarla bene. È sicuramente impegnativo ma se non ce ne prendiamo cura avremo l’effetto opposto. Quindi meglio munirsi di prodotti specifici come shampoo, balsami, oli e creme per darle un aspetto impeccabile.

Quindi, dopo i 50 anni è così che si porta la barba per sembrare più giovani. Ricordiamoci una cosa fondamentale, la barba va livellata e spuntata almeno ogni due tre giorni. Impararlo a fare soli ci risparmierà molti soldi.

