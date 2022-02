Ovviamente, tutti noi teniamo molto alla salute e cerchiamo in tutti i modi di prenderci cura del nostro organismo, chi più chi meno. Proprio per l’attenzione che riserviamo al nostro fisico, dovremmo anche coglierne i messaggi. Infatti, il corpo umano invia in continuazione segnali, per avvisare se c’è qualcosa che non sta funzionando come dovrebbe. Tutto ciò che noi dovremo fare è cercare di carpire le informazioni e presentare i nostri dubbi a un medico di fiducia. Solo parlando con un esperto, infatti, potremo accertare le nostre condizioni.

Melanoma mucosale, i sintomi e la descrizione della patologia di cui stiamo trattando

Tra alcuni dei messaggi che arrivano dal nostro corpo, ci sono sicuramente dei sintomi che possono essere associati a diversi problemi. E per questo a volte, forse, è difficile coglierli immediatamente. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, avevamo fatto un esempio ben concreto. Infatti, avevamo spiegato che ci sono alcuni segnali che indicano una patologia piuttosto seria, ma che spesso vengono scambiati con quelli della cistite. Oggi facciamo la stessa cosa, concentrandoci sui segnali che si possono riscontrare quando si presenta un melanoma mucosale con i suoi sintomi. Infatti, dopo i 50 anni c’è il rischio di pensare che alcuni di questi segnali siano legati al problema delle emorroidi, ma non sempre è così.

Dopo i 50 anni c’è il rischio di scambiarli per emorroidi ma non sottovalutiamoli perché potrebbero indicare anche un’altra grave patologia

Quando parliamo di melanomi mucosali, stiamo trattando di tumori che si sviluppano in diverse parti del corpo. In particolar modo, oggi ci concentriamo su questa patologia quando, nello specifico, si localizza nell’area anale. Proprio per questo, vediamo alcuni segnali che, come sopra accennato, potrebbero essere accomunati a emorroidi, ma solo in casi di attenzione superficiale. Per esempio, si riscontra un sanguinamento, che può venire proprio dalla zona del retto e non solo. Ci sarebbe anche del dolore quando si va in bagno. Caso specifico, però, che si riscontra con il melanoma mucosale in zona rettale è quello di una perdita di peso non esattamente spiegabile. Lo spiega nel dettaglio l’AIRC, che appunto ci presenta alcuni punti fondamentali di questo tumore.

Abbiamo appena visto, quindi, alcuni segnali di un melanoma non cutaneo, che ovviamente può localizzarsi anche in altre aree del corpo. Ricordiamo che questo tipo di tumore è più frequente nelle persone che hanno superato la soglia dei 50 anni e che, quindi, forse dovrebbero prestare più attenzione. Negli ultimi anni, però, pare che la statistica sull’età si sia abbassata. Dato comunque che perdita di peso, dolore nell’andare in bagno e sanguinamento non sono segnali sufficienti e potrebbero essere fraintesi, c’è solo una cosa da fare. Confrontiamoci con il nostro medico di fiducia, senza allarmismi, per avere delle risposte più concrete e forse anche rassicuranti.