Nelle ultime settimane abbiamo assistito a una strenua resistenza dei supporti sul titolo BasicNet. D’altra parte che il titolo sarebbe potuto andare incontro a una fase ribassista era già stata anticipato in un precedente report in cui si diceva di fare attenzione al titolo BasicNet in quanto potrebbe presto andare incontro a un ritracciamento.

A questo punto dopo due tentativi andati a vuoto quale potrebbe essere lo scenario che favorisce i ribassisti sul titolo BasicNet?

Come si vede dal grafico area 4,78 euro (II obiettivo di prezzo) sta resistendo molto bene alle pressioni ribassiste. Il futuro del titolo, quindi, si potrebbe decidere, con elevata probabilità, in prossimità di questo livello.

Una chiusura settimanale inferiore a 4,78 euro, infatti, potrebbe imprimere un’accelerazione ribassista con obiettivo in area 4,05 euro (III obiettivo di prezzo). Su questi livelli, poi, ci sarebbero elevate probabilità di assistere a un’inversione di tendenza.

La tenuta del supporto, invece, potrebbe favorire un’immediata ripartenza al rialzo. Un’indicazione in tal senso si avrebbe con una chiusura settimanale superiore a 5,38 euro. In questo caso il titolo BasiNet potrebbe andare ad aggiornare i suoi massimi storici portandosi in area 6,72 euro. Questo livello rappresenta l’obiettivo più probabile dell’eventuale rialzo. La sua rottura, poi, potrebbe favorire il raggiungimento di livelli ancora superiori in area 9 euro, prima, e in area 11 euro, poi.

La valutazione del titolo BasicNet

La valutazione del titolo non è univoca. Il risultato che si ottiene, infatti, dipende dal criterio che si applica. Ad esempio, il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sottovalutazione del 55% circa. Se, invece, si passa ai multipli di mercato, allora il titolo risulta essere o in linea con il settore di riferimento o leggermente sottovalutato. Le altre metriche, invece, esprimo sopravvalutazione.

Il titolo BasicNet (MIL:BAN) ha chiuso la seduta del 15 marzo a quota 4,97 euro in ribasso del 3,87% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale