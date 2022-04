Dopo che ancora una volta area 1,66 euro ha respinto i rialzisti, il titolo Caleffi potrebbe ripartire al rialzo. Fino a dove potrebbe arrivare?

Se si allarga lo sguardo sul titolo Caleffi su tutto lo storico a disposizione, si scopre che a partire dal 2012 area 1,66 euro non è mai stata superata con decisione. Questa cosa è capitata anche recentemente con la conseguente discesa delle quotazioni. Tuttavia potremmo essere vicini a una svolta. Infatti, dopo che ancora una volta area 1,66 euro ha respinto i rialzisti, il titolo Caleffi potrebbe ripartire al rialzo.

Come si vede dal grafico, dopo avere toccato un minimo in area 0,954 euro, il titolo Caleffi è ripartito al rialzo raggiungendo e superando l’obiettivo più probabile del rialzo in area 1,22 euro (I obiettivo di prezzo). A questo punto, quindi, le quotazioni potrebbero essere dirette verso i’obiettivo successivo in area 1,49 euro. La massima estensione del rialzo, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 1,76 euro.

Quali potrebbero essere le condizioni affinché i ribassisti prendano nuovamente il sopravvento? Il livello chiave da monitorare con attenzione passa per area 1,22 euro. Una chiusura settimanale inferiore a questo livello, infatti, potrebbe far scattare un’accelerazione ribassista che si confermerebbe nel caso di una chiusura settimanale inferiore a 0,854 euro.

In questo caso l’obiettivo di prezzo più probabile per Caleffi potrebbe andare a collocarsi in area 0,69 euro.

Per le prossime settimane, quindi, monitorare con molta attenzione area 1,22 euro per evitare brutte sorprese.

La valutazione del titolo Caleffi

Applicando i criteri classici utilizzati per analizzare i dati di bilancio e dare una stima della valutazione di un titolo, scopriamo che Caleffi è molto sottovalutato. Per il rapporto prezzo/utili Caleffi presenta una sottovalutazione rispetto ai suoi competitors del 90% circa. Sottovalutazione che scende a circa il 50% se si considera il Price to Book ratio. Il titolo ha un livello di valutazione molto basso, con un valore aziendale stimato in 0.54 volte il suo fatturato. Infine, secondo il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, la sottovalutazione dei Caleffi è di circa il 70%.

Come riportato su riviste specializzate, secondo gli analisti il titolo potrebbe andare incontro a un rialzo di oltre il 100% con una raccomandazione media comprare.

Dopo che ancora una volta area 1,66 euro ha respinto i rialzisti, il titolo Caleffi potrebbe ripartire al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Caleffi (MIL:CLF) ha chiuso la seduta del 7 aprile a quota 1,32 euro, in rialzo dello 0,76% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

In Borsa esplode la febbre da OPA e a Piazza Affari un titolo arriva a guadagnare il 10%