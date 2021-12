Non ci sono solo le pulizie di primavera: anche quando inizia un nuovo anno è bene guardarci intorno e rivalutare tutti gli oggetti che abbiamo accumulato durante i 12 mesi appena trascorsi. I primi giorni dell’anno sono il momento in cui molti di noi fanno propositi per il futuro. Ma non è possibile iniziare qualcosa di nuovo se non abbiamo fatto piazza pulita del vecchio.

Dopo Capodanno è il momento migliore per eliminare dalla casa questi 5 oggetti che accumuliamo senza rendercene conto

Eliminare dall’ambiente in cui viviamo ciò che è ormai vecchio e inutile non serve soltanto per creare spazio materiale. È anche un esercizio intellettuale e quasi spirituale: con dei gesti concreti simboleggiamo che si è chiuso un capitolo e sta per iniziarne uno nuovo. E ci sono alcuni oggetti in particolare di cui è importante sbarazzarsi in questo periodo, per creare più spazio in casa e nella nostra mente. Dopo Capodanno è il momento migliore per eliminare dalla casa questi 5 oggetti che accumuliamo senza rendercene conto, per fare spazio davvero a un nuovo inizio. Vediamo di quali oggetti stiamo parlando.

Riviste dell’anno scorso

Se abbiamo in casa delle riviste vecchie, o peggio ancora dei quotidiani, questo è il momento per sbarazzarcene. Inutile tenere montagne di carta che nessuno utilizzerà mai, dato che le riviste tendono ad invecchiare molto in fretta, soprattutto quelle di attualità. Gettiamole via senza rimorso.

Prodotti per igiene e bellezza scaduti

Se abbiamo conservato quella crema viso che ci aveva regalato la zia tre anni fa a Natale ma ora scopriamo che è scaduta, non c’è nient’altro da fare che buttarla via. I mobili del bagno di troppe case italiane sono pieni di prodotti inutili, inutilizzabili o scaduti. Non si meritano di occupare dello spazio nella nostra casa.

Biglietti di auguri

Tutti sappiamo che è inutile conservare i biglietti di auguri. Non ce ne faremo mai di niente. Eppure, immancabilmente, ogni anno i biglietti si accumulano. Gennaio è il momento giusto per farli arrivare alla loro destinazione finale: il bidone della raccolta differenziata.

Vestiti invernali inutilizzati

Se abbiamo dei vestiti invernali che non abbiamo utilizzato finora, probabilmente non ci serviranno per il resto dell’inverno. Se sono troppo piccoli, troppo grandi, scomodi, o di un colore che non ci piace più, inutile che i nostri capi continuino a ingombrare l’armadio. Doniamoli o buttiamoli via.

Cibo e bevande avanzate

Basta panettoni aperti ormai stantii e tristi bottiglie che contengono poche gocce di vino. Facciamo una pulizia del frigorifero e liberiamoci degli avanzi che nessuno più consumerà.

Se vogliamo una casa ariosa e senza oggetti che affollano ogni superficie, ecco tre consigli per un appartamento minimalista.