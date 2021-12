L’inverno è tempo delle zuppe che ci scaldano e ci saziano viziando le nostre papille gustative. La tradizione culinaria ci propone innumerevoli zuppe. Ogni regione italiana ha le sue zuppe preparate con ingredienti locali. Oggi vogliamo proporre una versione ‘semplificata’ di una ricetta tradizionale, che ci permette di preparare un piatto succulento con pochissimo sforzo. Quando la metteremo in tavola ci leccheremo i baffi e non sapremo più rinunciarci.

Ma di quale zuppa si tratta? Parliamo di una versione modificata della famosa zuppa con fagioli e cavolo nero. Diffusa in tutta Italia, questa zuppa è particolarmente amata nelle regioni centrali. Il bello di questa ricetta è che è estremamente versatile. Possiamo modificarla e adattarla utilizzando gli ingredienti che abbiamo in casa e il risultato sarà sempre straordinario.

Vediamo quindi come preparare una buonissima e semplice zuppa con fagioli e cavolo nero con cui deliziare tutta la famiglia. Dopo averla assaggiata diventeremo pazzi per questa zuppa invernale semplicissima dagli ingredienti poveri e dai sapori sopraffini.

Ingredienti per la zuppa di fagioli e cavolo nero

circa 200 grammi di fagioli secchi (cannellini, borlotti, ecc.);

una cipolla bionda;

tre carote sbucciate e lavate;

due patate medie;

un gambo di sedano;

mezzo bicchiere di passata di pomodoro;

un mazzo di cavolo nero fresco;

sale q.b.;

olio di oliva q.b.

Preparazione

La preparazione è semplicissima. Lasciamo in ammollo i fagioli in abbondante acqua per almeno 12 ore. Trascorso questo tempo, mettiamoli in una pentola capiente, copriamoli d’acqua e portiamo a ebollizione. Quando comincerà a bollire, eliminiamo questa prima acqua. In questo modo ci libereremo della schiuma emessa dai fagioli. Mettiamo acqua nuova e riaccendiamo il fuoco. Questa volta quando l’acqua bolle aggiungiamo la cipolla tagliata a pezzetti, le carote tagliate a rondelle, la patata tagliata a cubetti, il gambo di sedano intero, e mescoliamo. Aggiungiamo anche un filo di olio di oliva.

Abbassiamo la fiamma al minimo, mettiamo il coperchio e lasciamo cuocere a fuoco lento per circa due ore, fino a quando i fagioli non saranno morbidi. A fine cottura, saliamo e aggiungiamo il cavolo nero privato della costa centrale e tagliato a striscioline sottili. Togliamo il gambo di sedano e serviamo con un filo di olio a crudo. Piacerà a tutta la famiglia.

