Nel report di luglio dal titolo I livelli oltre i quali le azioni Digital360 potrebbero raddoppiare il proprio valore, avevamo indicato in area 2,74 euro il livello da superare in chiusura settimanale per vedere il titolo raddoppiare il proprio valore. Ed è proprio quello che è successo. Dopo che alla chiusura del 16 agosto il livello indicato è stato rotto al rialzo, il titolo Digital360 è partito per un rialzo di circa il 100% rispetto alle quotazioni riportate nel report. Tuttavia sembra che la corsa non sia ancora finita. Infatti, dopo avere raddoppiato il proprio valore negli ultimi due mesi le azioni Digital360 potrebbero farlo nuovamente. In questo scenario un ruolo chiave lo riviste proprio la settimana in corso.

Come si vede dal grafico, la proiezione in corso è rialzista supportata da un segnale di acquisto dello Swing Indicator. Una chiusura settimanale superiore a 4,72 euro darebbe ulteriore forza alle quotazioni che si lancerebbero verso il I obiettivo di prezzo in area 6,18 euro. Gli obiettivi che seguirebbero alla rottura di questo livello, poi, sono indicati nel riquadro in rosso. Notiamo che la massima estensione rialzista (III obiettivo di prezzo) si trova in area 11 euro per un potenziale rialzo di oltre il 100% rispetto ai livelli attuali.

Ovviamente la mancata rottura della resistenza in area 4,72 euro potrebbe innescare un movimento ribassista il cui obiettivo si trova in area 2,5 euro.

A parte il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, che esprime una forte sottovalutazione, i multipli di mercato indicano un titolo fortemente sopravvalutato.

La prospettiva, però, cambia completamente se si guarda alle future prospettive di crescita. Negli ultimi 12 mesi, gli analisti hanno rivisto ampiamente al rialzo le stime di redditività per i prossimi esercizi. Ad esempio, gli utili sono attesi crescere mediamente di oltre il 30% all’anno per i prossimi 3 anni. Un livello questo molto superiore sia a quello del settore di riferimento che del mercato italiano. Inoltre, l’azienda gode di una posizione finanziaria molto solida dato il livello di liquidità netta.

Il titolo azionario Digital360 (MIB:DIG) ha chiuso la seduta del 22 settembre a quota 4,75 euro in rialzo del 6,03% rispetto alla seduta precedente.

