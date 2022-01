Buono, succoso e molto amato, il limone impreziosisce ogni piatto. Un agrume dal profumo inconfondibile e reperibile tutto l’anno che in cucina non può mancare.

Il famoso Citrus limon, appartenente alla famiglia delle Rutaceae, è anche ricchissimo di sostanze nutritive. Abbondante di vitamina C, il limone contiene anche potassio, calcio, fosforo, sodio e ferro. Inoltre, tra le sue caratteristiche spiccano le doti astringenti e diuretiche.

Insomma, il limone è prezioso come l’oro e non a caso si definisce anche “oro giallo”.

Usi e consumi: dentro e fuori dal piatto

Gli usi del limone sono davvero tanti e molto utili. Sicuramente, è la cucina il luogo in cui sprigiona tutta la sua forza. Innumerevoli sono le pietanze da preparare al gusto di limone. Tra le tante ricette, suggeriamo questa strepitosa torta al limone ai 12 cucchiai senza latte e burro pronta in 5 minuti. Un dolce semplice e gustoso tutto da provare.

Il limone, poi, è il re degli ingredienti naturali che servono per sgrassare, lucidare e profumare molte superfici di casa. Dalla rubinetteria ai pavimenti, dal bagno al forno. Questo elettrodomestico, ad esempio, presente in tutte le cucine, può essere pulito alla perfezione e in un batter d’occhio in questo modo.

Quando si parla del limone, la polpa è sicuramente il primo elemento che viene in mente. Eppure, anche la buccia ha delle caratteristiche molto interessanti.

Non tutti sanno, ad esempio, che è 10 volte più benefica della polpa, ed ecco perché.

Questo, però, non è l’unico vantaggio di non disfarsi della buccia di limone.

Difatti, dopo aver scoperto questo trucchetto geniale nessuno butterà più i limoni spremuti perché in cucina valgono più dell’oro

Dopo aver ricavato più succo possibile è di uso comune gettare la buccia nella pattumiera dell’umido. Niente di più sbagliato, poiché è possibile riciclarla in tantissimi modi.

Dalle bucce di limone si può realizzare, ad esempio, il buonissimo limoncello. Si possono sgrassare le stoviglie, oppure eliminare la puzza dalle mani o dalle pentole. Si possono igienizzare le spugnette del bagno o della cucina e si possono creare anche delle candele profumatissime.

Non tutti, però, conoscono il piccolo segreto di cucina che stiamo per mostrare. Siamo sicuri che dopo aver scoperto questo trucchetto geniale nessuno butterà più i limoni spremuti perché in cucina valgono più dell’oro.

Il trucchetto che molti stanno copiando

Mai pensato di conservare gli scarti di questo agrume per utilizzarli all’occorrenza al posto del limone stesso? Basteranno pochi passaggi per creare la polvere di limone.

Innanzitutto, eliminare dalla buccia la parte bianca. Poi, tagliare la buccia a fette e disporle sopra una teglia foderata con un foglio di carta forno. A questo punto, far cuocere a 60°C per circa un’oretta. Quando la buccia si sarà essiccata, frullare per ricavare della polvere sottile, oppure schiacciare con il fondo di un bicchiere.

Inserire la polvere di limone in un vasetto di vetro con chiusura ermetica e conservare in un luogo asciutto. Ovviamente, per risparmiare tempo e denaro si consiglia di riciclare quante più bucce possibili.

La polvere di limone è l’ideale per aromatizzare le creme ma anche secondi come carne e pesce. Da provare assolutamente anche nelle tisane e per accompagnare i formaggi.