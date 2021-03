Il matrimonio rappresenta da sempre uno dei giorni più importanti della vita di una coppia.

L’antico rito è la rappresentazione del carattere e della personalità degli sposi: dalla tipologia di fiori agli addobbi della chiesa, dal brindisi a casa della sposa alla scelta dell’auto con cui salutare gli invitati che porta il titolo “Just married”.

In alcuni casi quest’ultima è ornata da fili e lattine, il cui suono accompagnerà in maniera giocosa gli sposi e sarà simbolo di buon auspicio.

Ma, in realtà, esistono anche altre cose che possono rendere un matrimonio unico e magico.

Infatti, dopo aver scoperto questo indimenticabile rito sarà impossibile scegliere di sposarsi secondo tradizione.

Un rituale poco conosciuto

Una scelta ancora poco usuale ma che sta pian piano prendendo campo riguarda Il momento celebrativo del matrimonio.

Siamo abituati a pensare a matrimoni principeschi in chiesa o a quelli più intimi e pratici in comune.

Ma come sposarsi in modo alternativo e indimenticabile rispetto alla tradizione?

Abbracciando l’antico rituale celtico.

Le coppie che scelgono di sposarsi secondo questa concezione libera e spirituale scelgono come contesto in cui celebrare le nozze un ambiente completamente immerso nella natura.

Libertà e spiritualità sono le parole chiave per spiegare al meglio questo evento alternativo.

Decidere di celebrare un matrimonio diverso dal solito non significa screditarlo. Al contrario, anche seguendo questo rito inusuale non si perde di vista il profondo valore dell’unione tra due persone.

La delicatezza della cerimonia e le scelte degli sposi

Oltre gli sposi, un ruolo centrale lo possiede anche il celebrante. Secondo il rito celtico a celebrare le nozze può essere sia un uomo che una donna.

Anche la scelta degli abiti rispecchia totalmente questo approccio. Essi saranno sinonimo di semplicità per cui la scelta ricadrà soprattutto su outfit classici e dalle linee morbide.

Come gli outfit, anche l’atmosfera e la cerimonia dovranno essere delicate, con colori tenui ed uno stile minimal ed essenziale.

Tra i dettagli maggiormente utilizzati per questa cerimonia sono presenti le ghirlande di fiori e delle coroncine utilizzate per adornare l’acconciatura dei capelli della sposa e delle donne a lei più vicine.

La location perfetta può essere un bosco o un bellissimo giardino, ideali inoltre per uno storytelling fotografico da lasciare senza fiato.

Elemento centrale sono le candele: esse creeranno un’atmosfera magica che, accompagnata dalla musica, conferiranno al luogo, già di per sé meraviglioso, un’ulteriore suggestione.

La ricercatezza sta nella semplicità dei piccoli dettagli

Sì alla semplicità ma nessun elemento può essere lasciato caso. Dalla scelta del bouquet della sposa sino all’allestimento della location.

La disposizione dei tavoli, ad esempio, è molto importante. Piuttosto che i rinomati tavoli rotondi per dieci persone, per dare saldo il significato di questo matrimonio è bene disporre lunghe tavolate. No all’assegnazione di posti o tavoli separati: chiunque sarà testimone di questo lieto evento, da qualsiasi angolazione scelga di brindare agli sposi.

Il matrimonio celtico è carico di significati, dal richiamo della natura sino all’unione tra esseri umani che richiama l’essenza della vita e dell’amore.

Soltanto vivendo la cerimonia sarà possibile scoprire tutti i segreti che esso cela e soprattutto percepire la carica di energia positiva che lega gli sposi tra loro e tutte le persone con cui hanno scelto di condividere il loro giorno speciale.

Ecco perché dopo aver scoperto questo indimenticabile rito sarà impossibile scegliere di sposarsi secondo tradizione.