Tutte le donne amano il trucco, che le fa sentire belle, apprezzate, valorizzate e piacevoli. Molte a volte si acquistano cosmetici che poi dopo poco tempo vengono rimpiazzati da quelli di tendenza. Oppure anche per un cambio di stile o di incarnato come succede nei cambi di stagione.

In questi contesti, molti cosmetici vengono dimenticati nei beauty case e dopo un po’ di tempo questi non sono più utilizzabili, poiché hanno superato la data di scadenza. Ma nulla è perduto e dopo aver scoperto questi trucchi, nessuno più getterà i cosmetici scaduti per il make up.

Il primo cosmetico che utilizziamo per la cura del corpo sono le creme e gli oli. Dopo la data di scadenza non potranno essere utilizzati per chi ha pelli sensibili o in zone sensibili, come il viso, per evitare eruzioni cutanee o sfoghi della pelle. Per il restante del corpo potranno essere utilizziate sotto forma di scrub con l’aggiunta di zucchero che con la sua composizione granulare, si potrà ottenere un perfetto scrub. Anche la crema solare è un ottimo cosmetico da poter riutilizzare in questo modo.

Oltre ad oli e creme anche l’acqua micellare e il tonico per la pelle possono essere riutilizzarti per le pulizie domestiche. La maggior parte di questi sono composti da alcool, perfetto per tutte le superfici anche i vetri.

Un must che non manca mai è proprio il mascara per uno sguardo profondo ed intrigante. Quando questo è scaduto o finito, si può lavare lo scovolino con dell’acqua tiepida e sapone neutro e riutilizzato per pettinare le sopracciglia o per stendere i grumi del mascara nuovo.

Dopo aver scoperto questi trucchi nessuno più getterà i cosmetici scaduti per il make up

Anche il rossetto è uno dei cosmetici più acquistati che dona femminilità e seduzione. Quando malauguratamente si spezza o è finito, si può riutilizzare con un trucco molto semplice. Bisognerà raccogliere tutto il prodotto su un cucchiaio e con la fiamma di una candela scaldare il cucchiaio per far sciogliere il contenuto. Con un po’ di vasellina miscelare il tutto, raccoglierlo in un pratico contenitore e lasciar raffreddare.

L’ombretto è uno dei cosmetici che si gettano non conoscendo il suo riutilizzo. Quando un ombretto scade, è assolutamente sconsigliabile utilizzarlo ancora per abbellire gli occhi, per questo motivo si potrà riutilizzare in questo modo. Basterà prendere l’ombretto, ridurlo in polvere con l’aiuto di il dorso di un pennello e mescolarlo con un po’ di smalto trasparente, si otterrà una nuova nuance da applicare alle unghie.