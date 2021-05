Dopo aver scoperto questi modi incredibili ed economici per pulire efficacemente il frigorifero non potremo più farne a meno

Tra le attività quotidiane da svolgere in casa una è indispensabile. Per evitare di sprecare cibo e percepire odori sgradevoli si deve pulire il frigorifero con regolarità. Questo vale anche per il freezer.

Infatti, all’interno di questo e l’elettrodomestico si nascondono tantissimi batteri che possono anche contaminare il cibo.

Per tutto c’è una soluzione: dopo aver scoperto questi modi incredibili ed economici per pulire efficacemente il frigorifero e il freezer non potremo più farne proprio a meno.

Come pulire il frigo con il riso

Non molto tempo fa abbiamo visto quali sono alcuni trucchi per pulire facilmente il congelatore e il frigorifero.

Tra i metodi fai da te più utilizzati troviamo il bicarbonato, il limone o l’aceto. Quello che però in pochi sanno è che esistono altri espedienti per ottenere un frigorifero pulito come nuovo.

Il primo tra questi è il riso. Nessuno avrebbe mai pensato che il riso potesse essere un fantastico detergente per il frigo.

Basta strofinare dei chicchi di riso crudo con delicatezza sulle pareti, con l’aiuto di una spugnetta umida. Anche le parti più difficili da trattare saranno scrostate con facilità. Inoltre si potrà anche metterlo in ammollo con dell’acqua per due giorni e spruzzare il liquido ottenuto sulle superfici da pulire. Così facendo si avrà un frigorifero pulito e si dirà addio agli odori più persistenti.

A volte bastano solo due ingredienti

Ci sono altri due prodotti con cui ottenere lo stesso risultato.

Dopo aver miscelato sale e acqua, basterà spruzzare la miscela sulla zona interessata con l’aiuto di un panno morbido. Questo composto è facile sia da realizzare sia da usare.

Un’altra soluzione è il sapone di Marsiglia. Si dovrà ridurre in scaglie e sciogliere in acqua calda. Il risultato non sarà soltanto sgrassante ma ci sarà un gran profumo ogni volta che si aprirà il frigo.

Infine, esistono alcuni trucchi in grado di prevenire la formazione di cattivi odori.

Si potrà utilizzare la metà di una patata e posizionarla all’interno del frigo per una notte; utilizzare alcune fette di limone o un bicchierino da caffè con dell’aceto.

Ecco perché dopo aver scoperto questi modi incredibili ed economici per pulire efficacemente il frigorifero non potremo più farne proprio a meno.