Ormai Dvd e Cd sembrano essere scomparsi. Con l’avvento delle nuove tecnologia, questi oggetti considerati vecchi non si utilizzano più. Per tale ragione è facile trovare custodie vuote e impolverate in casa. Spesso i dischi all’interno sono andati perduti, oppure sono rovinati e rotti.

Prima di buttarli tutti nel contenitore della plastica, fermiamoci un attimo per leggere questo articolo. Infatti, dopo aver scoperto questi ingegnosi usi non si butteranno più le custodie vuote di Cd e Dvd. Essi sono tra gli oggetti più facili da riciclare in modo creativo. Ecco allora qualche idea per riutilizzarli.

Fotografie per ricordare

Mettere in mostra le fotografie che ricordano momenti importanti della vita è sempre una bella idea. Solitamente si utilizzano cornici di varie forme e formati. Ma quando abbiamo delle vecchie custodie di dischi possiamo riutilizzarle e comporre delle cornici da pareti.

Per prima cosa eliminiamo dalla custodia eventuali copertine del vecchio cd. Basterà ritagliare la fotografia prescelta del formato che le permette di entrare all’interno della custodia. Una volta inserita, per ottenere un effetto mosaico si possono scegliere varie fotografie e riempire una parete intera.

Un’altra idea per creare un portafotografie personalizzato è creare una cornice a 6. Bisognerà unire le custodie a formare un cubo. Premuriamoci di usare una colla forte senza chiudere le aperture delle custodie. Infatti, quelle dovranno restare funzionanti per far entrare le fotografie. Ecco che in pochi minuti di otterrà un cubo fotografico da mettere in bella mostra sul comodino.

Dopo aver scoperto questi ingegnosi usi non si butteranno più le custodie vuote di Cd e Dvd

La trasparenza delle custodie di Cd e Dvd può essere sfruttata anche in altri modi. Per esempio, ci vuole poco a creare una lampada da comodino unendo più custodie di cd a formare un cubo o una forma piramidale. Inserendo all’interno una lampadina collegata a un filo della luce, si otterrà un effetto luminoso particolare.

Allo stesso modo si possono ottenere degli splendidi terrari. La tecnica è sempre la stessa. Basta unire le custodie e creare una vasca chiudendo anche la base. Si può inserire una singola pianta e osservarne la crescita dalle pareti trasparenti. Oppure si può creare un terrario ponendo strati di terriccio e sabbia diversi e piccole piante grasse.