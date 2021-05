Come abbiamo già visto, ci sono degli strumenti che non devono mancare nel nostro camper perché possono salvarci la vita. In altri casi, però, per vivere meglio in viaggio possiamo acquistare anche altri accessori. Tra questo ne spicca uno praticamente indispensabile, soprattutto nelle calde sere d’estate. Dopo aver provato questo accessorio per il nostro camper non riusciremo più a farne a meno perché ci libera di una fastidiosa scocciatura, ecco di cosa si tratta.

Ospiti indesiderati

La maggior parte di noi viaggia soprattutto d’estate e le nostre destinazioni sono solitamente posti caldi, magari in riva al mare. Il bel tempo ci attrae perché rende possibile lunghe giornate passate a prendere il sole e ci libera dal freddo sofferto in inverno. Purtroppo però la bella stagione ha anche dei lati negativi. Fin dalla primavera, infatti, iniziano ad apparire vari tipi di insetti che non vedono l’ora di visitare il nostro camper.

A volte si tratta di innocue mosche, mentre in altri casi possono essere pericolosi calabroni o fastidiose zanzare. Il tutto diventa ancora più fastidioso la sera, quando vorremmo tenere le finestre aperte ma accendiamo la luce nel camper. Per fortuna esiste un accessorio che fa proprio caso nostro.

Un piccolo investimento

La soluzione è semplice e arriva dalle zanzariere. Sono infatti molte le zanzariere in commercio che possiamo installare sulle nostre finestre. Alcune si agganciano al muro, altre sono avvolgibili. In ogni caso il risultato è assicurato! Potremo godere dell’aria fresca che entra dall’esterno senza però dover sopportare gli insetti fastidiosi.

Ecco perché dopo aver provato questo accessorio per il nostro camper non riusciremo più a farne a meno perché ci libera di una fastidiosa scocciatura! Se è facile installare le zanzariere alle finestre, per la porta principale il discorso è diverso. In questo caso possiamo trovare delle zanzariere adatte. In alternativa è possibile installare delle tende con la trama molto fitta che quindi non faranno entrare gli insetti.