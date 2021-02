Dopo aver perso l’86,7% quale futuro attende Sostravel.com sottovalutato del 164%? La società che gestisce un’app che fornisce informazioni su voli, aeroporti, viaggi, bagagli e oggetti smarriti, è stata quotata nell’ anno 2018 a 5,70 per azione. Il titolo (MIL:SOS) ha chiuso la giornata di contrattazione del 17 febbraio a 0,756. Dopo aver perso l’86,7% quale futuro attende Sostravel.com sottovalutato del 164%?

Da inizio anno, le quotazioni hanno segnato il minimo a 0,69 ed il massimo a 0,82. Dove sono dirette da ora in poi?

Andiamo a studiare i bilanci degli ultimi anni.

Le entrate sono diminuite del 28,7% nell’ultimo anno.

Si prevede che i ricavi cresceranno del 18,46% all’anno

Le raccomandazioni degli altri analisti (un solo giudizio), stimano un fair value a 1 euro per azione. I nostri calcoli invece, attualizzando i flussi di cassa futuri, portano ad un prezzo obiettivo di 2 euro per azione.

Quale strategia di investimento applicare al titolo?

Prima di definirla, vogliamo mettere il punto sulla bassa capitalizzazione della società (circa 4,4 milioni). Questo significa che gli scambi giornalieri sono bassi e un aumento repentino dei volumi, potrebbe portare ad una forte accelerazione dei prezzi in un senso o nell’altro. Questo è un rischio da non sottovalutare, in quanto oscillazioni dei prezzi e alta volatilità possono portare anche a forti perdite in conto capitale sugli investimenti.

I nostri indicatori che si basano sullo studio della tendenza di breve, medio e lungo termine e sui calcoli di probabilità, nelle ultime settimane cominciano a valutare la possibilità che sia stato segnato un bottom poliennale ma non ci sono ancora le dovute conferme.

Il giudizio del nostro Ufficio Studi è attendere e monitorare il titolo in attesa di un Buy Long term in ottica di investimento e quindi “da cassetto”. Al momento non ci sono la condizioni grafiche per effettuare degli acquisti.

Come al solito si procederà per step e nel momento che ravviseremo condizioni per aprire posizioni sul titolo torneremo sull’argomento.