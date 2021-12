In cucina, soprattutto durante le festività, ricette della tradizione o nuove rivisitazioni diventano protagoniste e trovano spazio tra fornelli, pentole ed ingredienti di ogni tipo. I risultati entusiasmano, i palati ringraziano e l’atmosfera si fa festosa e saporita, ma quando arriva il momento del rassetto, la magia scompare.

La cucina è l’ambiente di casa dove si accumula maggiormente lo sporco. Sul paraschizzi, sulle ante e sul pavimento, a causa di vapori e spruzzi, si depositano grasso e resti di cibo che contribuiscono a creare una patina appiccicosa spesso complicata da eliminare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Esistono però facili stratagemmi, che possono giungere in soccorso in questi casi disperati. Fortunatamente, infatti, dopo aver passato ore a cucinare, ecco come sgrassare e far risplendere le piastrelle della cucina in poco tempo e senza fatica. Grazie a questo espediente, uno dei compiti più noiosi e difficili da svolgere si trasforma in una semplice faccenda domestica. Questa soluzione permette di portare a termine il lavoro velocemente e non solo in maniera eccellente, ma anche meticolosa. Perfino le fughe, infatti, trarranno beneficio da questo trattamento ottenendo così una pulizia completa ed impeccabile.

Il riordino prima di lustrare

Pulire le superfici della cucina non è dunque così facile, ma con i giusti mezzi il lavoro si riduce e i risultati soddisfano pienamente. Prima di iniziare a sgrassare, però, è necessario riordinare la stanza per rendere il compito più semplice. Si inizia col rimettere al proprio posto oggetti ed ingredienti lasciati sparsi qua e là e cestinare correttamente i rifiuti. Si prosegue lavando tutti i piatti o, se si ha a disposizione, caricandoli in lavastoviglie. Poi bisognerebbe pulire il piano cottura, i fornelli, eventualmente il forno e dare una spazzata a terra. A questo punto è possibile procedere con la pulizia dello sporco più unto ed ostinato.

Dopo aver passato ore a cucinare ecco come sgrassare e far risplendere le piastrelle della cucina in poco tempo e senza fatica

Ora che la cucina è libera da qualsiasi intoppo, si può iniziare a sgrassare le superfici più imbrattate: le piastrelle. Gli ingredienti per preparare un prodotto adatto ed efficace sono questi: bicarbonato, aceto di mele, acqua ossigenata, sapone di Marsiglia liquido e olio essenziale.

Ora vediamo il procedimento: in una bacinella mettere dell’acqua calda, il bicarbonato, l’aceto, il sapone di Marsiglia e alcune gocce di olio essenziale al lemongrass o mezzo limone spremuto. A questo punto mescolare per bene, inserire il composto in uno spruzzino, nebulizzare tutte le piastrelle e lasciare agire. Nel frattempo, preparare una soluzione con bicarbonato e acqua ossigenata e con uno spazzolino pulire le fughe. Una volta terminato, con un panno bagnato di acqua calda risciacquare la superficie più volte. Non resta che lavare il pavimento.

Seguendo questi pochi consigli si avrà una cucina splendente e profumata in men che non si dica.