Ci sono alcuni alimenti in grado di aiutare le nostre difese immunitarie a lavorare meglio e, quindi, a rispondere più prontamente alle possibili minacce. Non a caso ci siamo occupati in passato di come l’uva giochi un ruolo importante in questo senso. Ma non solo la frutta, infatti anche la verdura e gli agrumi possono aiutarci molto. Ovviamene non risolveremo tutti i nostri problemi solamente assumendoli, ma di certo faremo del bene al nostro sistema immunitario.

Non solo cibo

Ciò che colpisce di questi alimenti è il fatto che, oltre a tutte le proprietà che offrono se mangiati, si rivelano utili anche quando non si tratta di inserirli nella propria dieta. Vediamo di capire meglio. Infatti in particolare gli agrumi risultano essere degli ottimi alleati nelle pulizie di casa, in diverse occasioni. E nella maggior parte dei casi più che l’agrume per intero, ciò che veramente ci può dare una mano è rappresentato dallo scarto di quest’ultimi, ovvero dalle bucce. Oggi ne vediamo un esempio. Infatti dopo aver mostrato questo uso delle bucce di pompelmo nessuno le butterà più via.

Un piacevole aroma

Sarà capitato a molti di dover rinunciare a cucinare una ricetta di pesce, o in generale un piatto che richiede come passaggio obbligato la frittura, per le conseguenze legate agli odori. Infatti, per quanto si possa voler preparare una ricetta, se poi per giorni bisogna lottare con puzze di fritto e pesce per casa è normale riconsiderare la scelta. Bene, da oggi, tutto ciò sarà solo un ricordo. Vediamo perché. Infatti dopo aver mostrato questo uso delle bucce di pompelmo nessuno le butterà più via.

Possiamo cucinare in tutta tranquillità e senza doverci preoccupare degli odori, a patto che ci ricordiamo di conservare le bucce degli agrumi invece di gettarle, soprattutto quelle del pompelmo. Infatti non tutti ne sono a conoscenza ma possiamo usare quest’ultime per sconfiggere le puzze in cucina, ed ecco in che modo. Prendiamo una pentola piena d’acqua e mettiamola a cuocere a fuoco lento. Una volta arrivata ad ebollizione, aggiungiamo all’acqua le bucce di pompelmo e, in pochi minuti, potremo goderci il risultato. Il piacevole aroma di questo agrume andrà a diffondersi per tutta la cucina, coprendo qualsiasi tipo di odore presente in precedenza. Provare per credere.