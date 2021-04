Dopo aver letto questo articolo sarà impossibile fare a meno di questo snack salutare pronto in pochi minuti e che sta spopolando

Uno snack davvero inaspettato e molto goloso, quello di cui vogliamo parlare oggi. È un pieno di energia, salutare e da poter consumare con facilità ovunque ci si trovi, a scuola a lavoro, in palestra o in giro per la città. Stiamo parlando delle banana chips.

Queste buonissime chips sono amate da tutti quelli che le hanno provate. Si tratta di uno spuntino composto esclusivamente da fettine di banana essiccate.

Ne esistono di diverse varianti è possibile friggerle in olio oppure essiccarle in forno, dolci o salate. La preparazione di questo snack è davvero molto semplice, basterà porre attenzione a qualche passaggio fondamentale. Le fettine di banana devono essere sottili e possono essere create a mano con un coltello o con una mandolina, ma anche con una grattugia. Inoltre è possibile scegliere il grado di croccantezza durante la cottura e ricordare che una banana più acerba produrrà uno snack più croccante.

Serviranno 3 o 4 banane, ½ tazza di olio di cocco e ½ cucchiaino di polvere di cannella.

Affettare le banane e riporle su una teglia rivestita di carta da forno. Versare su di esse l’olio di cocco e la cannella. Infornare 20 / 40 minuti a seconda dello spessore e della croccantezza che si vuole ottenere. Girare con una spatola le patatine di banane e attendere una cottura uniforme. Una volta dorate e croccanti le patatine sono pronte. Lasciarle raffreddare e consumare

La versione proposta oggi prevede esclusivamente l’aggiunta di olio di cocco, ma in alcune varianti troviamo l’aggiunta di zucchero e anche di limone. Insomma la scelta è libera.

Calorie

Questo snack è davvero un’alternativa salutare, ma di cui non bisogna abusare in quanto il valore energetico di questo snack è comunque elevato. Per 100 g riscontriamo 270 kcal, questo perché durante la cottura della banana diminuiscono i liquidi presenti nel frutto fresco e c’è una concentrazione e fermentazione degli zuccheri.

Se dopo aver letto questo articolo sarà impossibile fare a meno di questo snack salutare pronto in pochi minuti e che sta spopolando, è possibile trovare cliccando qui altre idee di favolosi snack da preparare a casa e che ci permettono di rimanere in forma.