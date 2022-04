EuKedos è un titolo incredibile che nel corso di settembre 2021 è andato incontro a una performance eccezionale. Adesso, però, dopo aver guadagnato il 200% in 2 settimane dopo 7 mesi EuKedos ha perso quasi tutto.

Come si spiega un comportamento del genere?

Il motivo è da ricercarsi nelle cause che hanno portato a questo tremendo rialzo nel corso di sole due settimane. Come scritto in un precedente report, questa eccezionale performance è stata alimentata anche dall’OPA da parte di La Villa che dopo, il successo dell’operazione, ha ripristinato il flottante minimo per mantenere le azioni EuKEdos sul MTA.

Da quel momento è iniziato un ribasso, tuttora in corso, che ha portato a una discesa dei massimi storici di circa il 65%.

Da qualche settimana, però, le cose sembrano essere cambiate. Come si nota dal grafico, infatti, le quotazioni si sono stabilizzate all’interno del trading range 1,234 euro – 1,60 euro. Solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare vita a un nuovo forte movimento direzionale. Cerchiamo di capire in questa sede quali potrebbero essere gli obiettivi più probabili.

Nel caso di una chiusura settimanale inferiore a 1,234 euro l’obiettivi più probabile potrebbe essere collocato in area 0,585 euro. Gli obiettivi intermedi di questa proiezione sono indicati dalla linea continua nera.

Al rialzo, invece, l’obiettivo più probabile potrebbe essere collocato in area 1,81 euro (I obiettivo di prezzo). Una chiusura settimanale, poi, superiore a questo livello potrebbe aprire al raggiungimento dell’obiettivo successivo localizzato in area 2,36 euro. La massima estensione del rialzo, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 2,75 euro (III obiettivo di prezzo).

La valutazione del titolo EuKedos

Dai fondamentali arrivano indicazioni concordanti nel ritenere il titolo fortemente sopravvalutato. Ad esempio per il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, il titolo è sopravvalutato di oltre il 100%. Questo livello di sottovalutazione è confermato dai multipli di mercato.

Uno dei possibili punti deboli di EuKedos è quello legato alla sua posizione finanziaria. Sia l’indice di liquidità di lungo che di breve periodo, infatti, sono inferiori a 1 evidenziando una qualche criticità nella gestione del debito che, allo stato attuale, è pari al circa 380% del capitale.

Dopo aver guadagnato il 200% in 2 settimane dopo 7 mesi EuKedos ha perso quasi tutto: le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni EuKedos (MIL:EUK) hanno chiuso la seduta del 13 aprile invariato rispetto alla seduta precedente a 1,44 euro.

Time frame settimanale