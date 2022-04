Dopo aver centrato gli obiettivi ribassisti il titolo Diasorin potrebbe partire al rialzo. Fare attenzione, però, alla tenuta dei supporti

Negli ultimi 6/7 mesi il titolo Diasorin ha avuto un comportamento da manuale. Dopo che già a settembre mettevamo in guardia da possibili ribassi (Attenzione alle azioni Diasorin le cui quotazioni sono vicinissime alla formazione di un triplo massimo) a novembre, a seguito di un paio di mesi di sostanziale lateralità, ribadivamo il concetto (Il titolo Diasorin si candida a un ribasso per le prossime settimane). A quel punto il titolo ha accelerato al ribasso verso l’obiettivo indicato in area 123,9 euro.

Questo traguardo, dopo qualche settimana di consolidamento ha fatto scattare al rialzo le quotazioni. Quindi, dopo aver centrato gli obiettivi ribassisti il titolo Diasorin potrebbe partire al rialzo. Purtroppo, la settimana che si è appena conclusa potrebbe avere dato un brutto colpo alle velleità rialziste.

Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni si stanno avvicinando pericolosamente al supporto in area 127,84 euro. Questo livello potrebbe rappresentare lo spartiacque tra la continuazione del rialzo e una nuova accelerazione al ribasso.

I possibili scenari, quindi, potrebbero essere i seguenti.

Tenuta del supporto in area 127,84 euro e ripartenza verso l’obiettivo più probabile in area 150,8 euro. All’eventuale superamento di questo livello, poi, le quotazioni potrebbero dirigersi verso l’obiettivo in aera 190 euro. La massima estensione del rialzo, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 225,1 euro.

La rottura del supporto in area 127,84 euro potrebbe, invece, preludere a un nuovo test dell’importantissimo supporto in area 123,9 euro. La rottura di questo livello in chiusura di settimana, infatti, potrebbe aprire le porte a una continuazione del ribasso fino al III obiettivo di prezzo in area 84,95 euro.

A quanto riportano le riviste specializzate il consenso medio degli analisti è accumulare con sottovalutazione del 15% circa.

Il titolo Diasorin (MIL:DSA) ha chiuso la seduta del 14 aprile in ribasso rispetto alla seduta precedente dello 0,41%, chiudendo a quota 134,3 euro.

Time frame settimanale