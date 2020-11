Finalmente, dopo anni in cui ha fatto peggio del settore di riferimento Cairo Communication è pronto a invertire la tendenza. Si stanno creando, infatti, le condizioni per poter ripartire al rialzo.

Secondo gli analisti che coprono il titolo, il consenso medio è Outperform con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 90% circa. Anche se in maniera meno accentuata, il confronto tra le attuali quotazioni e il fair value di Cairo Communication esprime una sottovalutazione di circa il 45%.

Altri punti di forza del titolo sono: il gruppo di solito rilascia risultati migliori delle attese; l’azienda mostra bassi livelli di valutazione, con un valore aziendale pari a 0,46 volte il suo fatturato: da diversi mesi gli analisti stanno rivedendo le loro stime di EPS all’incirca al rialzo.

Dopo anni in cui ha fatto peggio del settore di riferimento Cairo Communication è pronto a invertire la tendenza: le previsioni dell’analisi grafica

Cairo Communication (MIL:CAI) ha chiuso la seduta del 9 novembre a quota 1,114 euro in rialzo del 6,1% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

La seduta del 9 novembre è stata molto interessante e il rialzo del 6% non deve trarre in inganno. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono arrivate a guadagnare oltre il 10% prima di ripiegare. Quale è stata la causa di questo ritracciamento? Il raggiungimento del I obiettivo di prezzo della proiezione rialzista in area 1,174 euro. Per le prossime sedute, quindi, bisogna prestare molta attenzione. La mancata rottura di questo livello farebbe precipitare nel baratro Cairo Communication. Viceversa, la rottura in chiusura di giornata di area 1,174 euro farebbe scattare le quotazioni verso gli obiettivi indicati in figura.

Il potenziale rialzista di questa proiezione si aggira, per il breve periodo, intorno al 30%.

Scenario di medio/lungo periodo

La proiezione in corso è ribassista sia nel medio che nel lungo periodo. La chiusura di novembre, però, potrebbe dare un grande contributo al chiarimento di quanto ci aspetta in futuro. Come si vede dal grafico mensile, infatti, una chiusura mensile superiore a 1,146 euro farebbe scattare una proiezione rialzista di lungo periodo. In questo caso le quotazioni potrebbero dirigersi in area 3,1 euro per un potenziale rialzo di circa il 200%.

