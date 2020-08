Correva l’anno 2000 e l’economia italiana nonostante qualche chiaroscuro continuava a tirare e il nostri indice azionario era sui massimi di tutti i tempi. Che bei momenti! Bastava scegliere un titolo azionario a casaccio e questo saliva del 10/15% al giorno! Occupazione nei ranghi e il futuro ci sembrava più roseo che mai. E poi? Per molti un disastro e perdite mostruose nei portafogli. Fallimenti di società, truffe, inganni, risparmio tradito. Al tempo delle illusioni si lasciò lo spazio a quello che il valore conta anche e soprattutto in Borsa. Molti titoli che si erano decuplicati in poco tempo si sgonfiarono in un attimo e fra questi la Tiscali (MIL-TIS) di Reato Soru. Oggi ci chiediamo se dopo anni di ribassi e perdite mostruose questo titolo sottovalutato del 100% almeno potrebbe ritornare a volare.

A Piazza Affari, Tiscali è in rialzo del 6,36% e si porta a 0,1116. Nell’anno 2000 il titolo quotava a 62,6. Basta fare i conti per capire come questo grafico sia la storia di soldi andati in fumo di chi ha creduto nel futuro delle quotazioni.

Potrebbe però essere vicino, molto vicino, il tempo della riscossa e andiamo a capirne il perchè.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Diciamo subito che si ravvisa una combinazione dei grafici con i fondamentali.

Dopo anni di ribassi e perdite mostruose questo titolo sottovalutato del 100% almeno potrebbe ritornare a volare

Il consenso degli analisti ritiene che i livelli attuali siano di fair value ma se analizziamo i bilanci degli ultimi anni con il metodo del discounted cash flow, le nostre conclusioni sono per una sottovalutazione attuale di oltre il 90%.

Il movimento odierno con aumenti di volumi e prezzi, segna una sorta di trapasso dalla fase laterale degli ultimi anni a una nuova fase. Il nostro consiglio è di comprare il titolo con stop loss di lungo termine a 0,0107 e mantenere in portafoglio per diversi anni. La nostra è una scommessa su questa società che ha fatto tanto soffrire molti investitori.

Non neghiamo che questo possa essere l’inizio di un vero e proprio movimento esplosivo che potrebbe durare tanto tempo.

Si procederà per step.