Incredibilmente a partire da febbraio 2021 le quotazioni del titolo si sono mosse all’interno della barra di gennaio 2021 che ha visto un’escursione minimo massimo di oltre il 50%. L’aspetto peculiare di questa barra, poi, è legato al fatto che, nonostante l’enorme escursione, la chiusura mensile è stata identica all’apertura.

Dopo 8 mesi di fase laterale dove sono dirette le azioni Beghelli?

In casi come questo è molto difficile fare previsioni, ma di questo ci occuperemo nelle prossime sezioni. Sicuramente questa lunga fase laterale prelude a un’esplosione di volatilità senza precedenti come già discusso anche in un precedente report.

Dal punto di vista della valutazione basata sui multipli di mercato il titolo Beghelli risulta essere sopravvalutato se si considerano il PE e il PEG. Secondo il Price to Book ratio, invece, è fortemente sottovalutato. Questa indicazione è confermata dal fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, che esprime una sottovalutazione del 40% circa.

Secondo l’unico analista che copre Beghelli il consenso è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di circa il 26%.

Dopo 8 mesi di fase laterale dove sono dirette le azioni Beghelli? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Beghelli (MIL:BE) ha chiuso la seduta del 27 agosto invariato rispetto alla seduta precedente a quota 0,350 euro.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è ribassista, ma le quotazioni stentano ad accelerare decisamente al ribasso. Un’indicazione in tal senso si avrebbe con una chiusura settimanale inferiore a 0,318 euro. In questo si aprirebbero le porte per il raggiungimento del I obiettivo di prezzo in area 0,261 euro.

Una chiusura settimanale inferiore a questo livello, poi, potrebbe far accelerare al ribasso verso il II obiettivo di prezzo in area 0,1105 euro. La massima estensione del ribasso si trova in area 0,0176 euro.

Una decisa chiusura settimanale, accompagnata da un segnale di acquisto del BottomHunter e/o dello Swing Indicator, superiore a 0,352 euro potrebbe sancire la tanto attesa inversione rialzista.

Tuttavia, vista la lunga fase laterale, si consiglia di non prendere posizione su Beghelli fino a quando non verranno rotte le aree di massimo e di minimo della barra mensile di gennaio 2021.

Ricordiamo che il massimo e il minimo di gennaio sono stati 0,444 euro e 0,294 euro, rispettivamente.