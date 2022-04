Il titolo Orsero storicamente è caratterizzato da lunghe fase laterali seguite da improvvise accelerazioni. Adesso, dopo 3 mesi di indecisione dove potrebbero puntare le azioni Orsero?

Incominciamo col dire che visti i precedenti storici, questa fase laterale potrebbe continuare ancora per molto tempo. Come prima cosa, quindi, si suggerisce di non anticipare gli eventi, ma piuttosto farsi condurre. In casi come questi, infatti, conviene aspettare e avere le probabilità a favore per evitare di trovarsi in situazioni potenzialmente dannose per l’investimento.

Allo stato attuale le quotazioni sono bloccate all’interno del trading range 12,81 euro – 13,84 euro. A questo punto solo la rottura di uno di questi due estremi potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Una chiusura settimanale superiore a 13,84 euro potrebbe aprire le porte al raggiungimento dell’obiettivo più probabile in area 15,5 euro (I obiettivo di prezzo). La rottura di questo livello in chiusura di settimana, poi, potrebbe permettere il raggiungimento dell’obiettivo successivo in area 19,85 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione del rialzo, poi, potrebbe andare collocarsi in area 24,2 euro.

Qualora, invece, dovessero prevalere i ribassisti le quotazioni di Orsero potrebbero andare a rivedere area 10 euro.

La valutazione del titolo Orsero

Dal punto di vista dell’azienda ci sono tutti i presupposti affinché si continui al rialzo. Il rapporto prezzo/utili è inferiore rispetto alla media del settore di riferimento. Il titolo ha un livello di valutazione molto basso, con un valore aziendale stimato in 0,26 volte il suo fatturato. Inoltre l’azienda appare poco valorizzata se si considera il valore del suo attivo netto contabile.

Anche il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sottovalutazione del 50% circa.

Questo scenario di crescita borsistica è supportato dalle raccomandazioni degli analisti che hanno un consenso medio comprare e un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 26%.

Dopo 3 mesi di indecisione dove potrebbero puntare le azioni Orsero? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Orsero (MIL:ORS) ha chiuso la seduta del 14 aprile a quota 13,12 euro in ribasso dell’1,35% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

