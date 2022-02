Dopo 2 mesi il titolo Poligrafici Printing è fermo allo stesso punto, cosa fare nelle prossime settimane?

L’ultima volta che ci siamo occupati del titolo era il 13 dicembre e la chiusura giornaliera era stata a 0,47 euro. Dopo 2 mesi il titolo Poligrafici Printing è fermo allo stesso punto. La chiusura del 23 febbraio, infatti, è stata sempre a 0,47 euro.

Nel tempo intercorso tra queste due chiusure le quotazioni si sono agitate andando su e giù, ma di fatto hanno conservato l’impostazione ribassista. Come si vede dal grafico, infatti, la tendenza in corso è ribassista e non ha più ostacoli lungo il percorso che porta la I obiettivo di prezzo in aera 0,437 euro. Una chiusura settimanale inferiore a questo livello, poi, aprirebbe le porte a un’accelerazione ribassista con obiettivo in area 0,309 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione ribassista, invece, si trova in area 0,181 euro (III obiettivo di prezzo).

I rialzisti potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso nel caso in cui assistessimo a una chiusura settimanale superiore a 0,516 euro. In questo caso le quotazioni potrebbe arrivare fino in area 0,65 euro che corrisponde ai massimi annuali del 2021.

Se si guarda alla valutazione del titolo scopriamo che il fair value da noi calcolato con il metodo del discounted cash flow esprime una sottovalutazione di circa il 35%, mentre il Price to Book ratio esprime una sottovalutazione di oltre l’80%, Se, invece, si guarda agli altri indicatori scopriamo che le azioni Poligrafici Printing risultano essere sopravvalutate.

Come facciamo di solito quando trattiamo Poligrafici Printing chiudiamo con una raccomandazione. Poligrafici Printing ha una capitalizzazione di poco superiore ai 14 milioni di euro. Inoltre, normalmente il controvalore degli scambi giornalieri è inferiore ai 10.000 euro e con piccole somme è possibile determinare forti escursioni di prezzo. Bisogna essere, quindi, molto prudenti per evitare di restare schiacciati dall’eccesso di volatilità delle quotazioni.

Dopo 2 mesi il titolo Poligrafici Printing è fermo allo stesso punto, cosa fare nelle prossime settimane secondo l’analisi grafica?

Il titolo Poligrafici Printing (MIL:POPR) ha chiuso la seduta del 23 febbraio in rialzo del 3,07% rispetto alla seduta precedente a quota 0,47 euro.

