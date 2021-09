Il corpo è una macchina perfetta e su questo non c’è davvero alcun dubbio. Grazie ai suoi ingranaggi, infatti, ci rendiamo immediatamente conto se qualcosa non sta funzionando come dovrebbe. Il nostro organismo ci invia messaggi in continuazione e sta a noi coglierli. Questo è stato l’argomento di un nostro precedente articolo “Con prurito a gambe e occhi il corpo potrebbe star comunicando che c’è un tumore in agguato”. E ne abbiamo parlato in buona parte anche in “Anche un semplice dolore alle ossa soprattutto notturno potrebbe essere l’avviso di un tumore che sta crescendo”. Oggi però vogliamo concentrarci unicamente sull’universo femminile, analizzando un messaggio che potremmo prendere troppo sotto gamba.

Donne attenzione a questo sintomo comunissimo ma ignorato perché potrebbe essere l’avvisaglia di un cancro

La vita di una donna non è sempre semplice. Soprattutto nei periodi del mese in cui le mestruazioni vengono a bussare alla porta. Forse non tutti se ne rendono conto, ma questo tipo di dolore, per quanto una donna possa essersi abituata nel corso della vita, può davvero compromettere le giornate. Inoltre, la perdita di sangue non è piacevole per nessuno. Ma se questa compare anche tra un ciclo mestruale e l’altro e non solo nei giorni designati, allora le cose cambiano. Donne attenzione a questo sintomo comunissimo ma ignorato perché potrebbe essere l’avvisaglia di un cancro. Infatti, capita a molte, ma non tutte ci fanno caso.

La perdita di sangue tra i due cicli mestruali

Le donne devono spesso porre molta attenzione alla propria salute. E, per aiutarle, l’American Society of Clinical Oncology ha evidenziato alcune avvisaglie che non andrebbero ignorate. Tra queste, come riporta l’AIRC, troviamo la perdita di sangue tra i due cicli mestruali. Secondo gli esperti, infatti, se dovessimo trovarci in una situazione del genere, dovremmo assolutamente chiamare il nostro ginecologo. Nonostante in giovane età questo tipo di problema potrebbe essere dovuto a cause ormonali, non destando quindi preoccupazioni, dovremmo effettuare controllo.

Infatti, non è detto che non possa essere il sintomo di un cancro della cervice uterina o dell’endometrio. Ricordiamoci ovviamente che si tratta di un semplice sintomo e che, come specificato prima, potrebbe essere dovuto a condizioni fisiologiche o ormonali. Ma, se la situazione dovesse ripetersi, soprattutto se si è in menopausa, sarà fondamentale consultare un esperto. Dopo le dovute visite, infatti, potremo avere una risposta più certa e dettagliata, senza allarmarci ma essendo sicure del nostro stato di salute.

