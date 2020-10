Donare sangue fa bene anche alla salute del donatore. Infatti, chi dona sangue può usufruire di controlli e test gratuiti. Donarlo, quindi, non fa bene solamente a chi lo riceve, ma anche a chi si sottopone al prelievo. Prima di arrivare al paziente, il sangue raccolto è sottoposto ad un accurato controllo per scoprire se il donatore sia portatore di malattie infettive quali Aids ed epatiti. Farlo è possibile anche al tempo del COVID-19, come sostengono sia l’ISS (Istituto Superiore di Sanità) che l’AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue), dal momento in cui ”non esistono evidenze scientifiche che dimostrino la trasmissione del coronavirus attraverso le trasfusioni di sangue ed emocomponenti”.

Il coinvolgimento del donatore

I controlli, tuttavia, non vengono effettuati solo sul sangue donato. Ma anche sul donatore stesso, dal momento in cui egli è parte di un’organizzazione che si occupa di seguirlo. Certamente, avrà sempre la consapevolezza di essere sano, requisito essenziale per potere continuare a donare il sangue. Non si comincia a donare, inoltre, senza avere affrontato una visita medica preventiva. Nel corso di quest’ultima, il personale dell’associazione cui ci si è rivolti si occuperà di raccogliere dati sullo stile di vita del donatore, il quale dovrà sottoporsi ad un controllo ogni volta che decide di donare. Farlo frequentemente, quindi, consente di accedere a test di controllo del sistema renale, epatico e metabolico e quindi al controllo di glicemia, colesterolo e trigliceridi.

Il donatore di sangue è la tipologia di cittadino sottoposta a maggiori controlli periodici, per giunta gratuitamente. E donare sangue, in più, non costa niente. Come abbiamo visto, anzi, si risolve in un vantaggio sia per chi lo dona che per chi lo riceve.

Quante volte si può donare all’anno?

Come riportato sul sito stesso dell’AVIS, è possibile donare sangue intero non più di 4 volte all’anno per l’uomo e la donna in età non fertile, a 2 per la donna in età fertile.

Permessi retribuiti per chi dona il sangue