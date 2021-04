Dopo ulteriori alti e bassi intraday, la giornata odierna come da attese si conferma al rialzo. Siamo giunti al nostro secondo setup annuale che scadrà appunto il 16 aprile. Il prossimo è individuato nel 19 maggio e quindi domani sui mercati azionari è attesa una giornata decisiva per il trend dei prossimi 30 giorni.

La chiusura di contrattazione giornaliera e da dove i prezzi “usciranno”, al rialzo o al ribasso fra domani e lunedì, condizionerà le sorti per diverse settimane.

Possibile una previsione attendibile? La tendenza ad oggi è rialzista e tranne un’esplosione di momentum contraria, come da leggi fisiche, il movimento ha elevate probabilità di continuare.

Procediamo per gradi.

Alle 20:00 del 15 aprile abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.280

Eurostoxx Future

3.945

Ftse Mib Future

24.290

S&P 500 Index

4.166.

La nostra previsione annuale è entrata in un’area temporale dove proietta ribassi

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 9 aprile

Cosa accadrà da domani in poi? La divergenza fra previsione e prezzi continuerà? Per avere la risposta non bisogna far altro che attendere gli sviluppi.

Domani sui mercati azionari è attesa una giornata decisiva per il trend dei prossimi 30 giorni

Di seguito la mappa operativa e i livelli operativi da monitorare per la giornata di venerdì:

Dax Future

Tendenza rialzista. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 16 aprile inferiore a 15.175.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 16 aprile inferiore a 3.913.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 16 aprile inferiore a 24.090.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 16 aprile inferiore a 4.095.

Quale operatività mantenere in ottica multidays?

Ecco la strategia operativa per domani e i giorni successivi fino a quando non si verificherà un segnale di inversione ribassista.

Long multidays su tutti gli indici azionari analizzati.