Tutto continua a procedere come da nostro percorso campione settimanale e mensile e quindi domani sono attesi ulteriori rialzi sui mercati azionari. I volumi come da attese sono sotto la media ma questo è poco influente in quanto quello che conta è la tendenza, che rimane saldamente rialzista. Per questo motivo, anche nei prossimi giorni e come da nostra scelta operativa, continueremo e rimanere concentrati sui grafici e sul ciclo economico. Essi sono rialzisti e al momento non si ravvisano elementi di distorsione che potrebbero creare inversioni ribassiste durature di entrambi. Tutto quello che non è grafico e ciclo economico, rappresenta solo rumore d fondo ed elemento di distrazione.

Alle ore 16:35 della giornata di contrattazione del 12 agosto abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.933

Eurostoxx Future

4.196

Ftse Mib Future

26.545

S&P 500 Index

4.443,76.

Previsione annuale all’inizio di una fase ribassista ma la tendenza dei grafici continua a rimanere al rialzo

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 6 agosto.

Momento nodale e decisivo: si andrà al rialzo contro la previsione oppure siamo vicini ad un massimo di periodo?

Previsione per la settimana del 9 agosto

Previsto il minimo settimanale fra lunedì e martedì per poi lasciare spazio ad un rialzo fino alla giornata di venerdì. I grafici hanno seguito alla lettera la previsione e quindi domani sono attesi ulteriori rialzi sui mercati azionari.

I livelli operativi da seguire per la giornata di venerdì

Ecco la mappa dei prezzi e i livelli di supporto e che mantengono la tendenza in corso invariata:

Dax Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 13 agosto inferiore a 15.713.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 13 agosto inferiore a 4.169.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 13 agosto inferiore a 26.085.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 13 agosto inferiore a 4.424.

Quale operatività di trading mantenere per venerdì?

Mantenere i long multidays sugli indici analizzati. Per domani è atteso l’inizio di giornata al ribasso per poi assistere ad una fase laterale rialzista fino alla chiusura.

Come al solito si procederà per step.