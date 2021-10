La settimana inizia con un ritracciamento, dopo che più volte durante la giornata di contrattazione si è tentato un rialzo.

Cosa attendere da ora in poi?

La nostra view è la seguente: domani i mercati decideranno se tornare a salire o continuare a scendere e quindi si capirà se ci sono o meno i presupposti per lasciare alle spalle i minimi recenti.

Alle ore 20:10 della giornata di contrattazione del giorno 11 ottobre abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.143

Eurostoxx Future

4.046

Ftse Mib Future

25.565

S&P 500 Index

4.383,34.

Il frattale annuale da diverse settimane proietta ribassi

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al giorno 8 ottobre.



Secondo la previsione questo movimento potrebbe durare per molti mesi.

Quale previsione fare invece per la settimana appena iniziata?

Non c’è elevata probabilità per avere una previsione affidabile e si procederà day by day. Comunque, i nostri indicatori segnalano che entro domani si avrà abbastanza chiarezza di quello che attende i mercati per i prossimi 7/10 giorni di Borsa aperta.

Domani i mercati decideranno se tornare a salire o continuare a scendere. I livelli da monitorare

Dax Future

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 15.076. Rialzi duraturi solo con una chiusura del giorno 15 ottobre superiore a 15.253.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 4.029. Rialzi duraturi solo con una chiusura del giorno 15 ottobre superiore a 4.089.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 25.460. Rialzi duraturi solo con una chiusura del giorno 15 ottobre superiore a 25.930.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 4.374. Rialzi duraturi solo con una chiusura del giorno 15 ottobre superiore a 4.430.

Quale operatività di trading multdays mantenere per martedì?

Rimanere Flat in attesa di sviluppi. La situazione di brevissimo è incerta e il consiglio quindi rimane di attendere sviluppi in attesa di prendere una posizione netta di trading in ottica multidays.