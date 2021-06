La cautela consigliata nei giorni scorsi non è stata vana anzi rimanere a bordo campo in attesa di sviluppi si è rivelata la scelta più corretta da fare. Siamo in presenza di una bull trap? Il setup del 22 giugno è stato l’ultimo anelito di rialzo per diverse settimane? Calma e gesso e non facciamo precipitare gli eventi. Come valutiamo il ritracciamento odierno? Domani è fondamentale un rialzo notevole per evitare forti ribassi dei mercati azionari.

Procediamo per gradi.

Alle ore 17:05 della giornata di contrattazione del 28 giugno abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.558

Eurostoxx Future

4.085

Ftse Mib Future

25.195

S&P 500 Index

4.282,63.

Il prossimo setup scadrà il 5 ottobre ma il frattale prevede rialzi fino ad agosto

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 25 giugno.

La nostra previsione per la settimana in corso

Scenario atteso per la settimana del 28 giugno

Il minimo settimanale dovrebbe formarsi fra lunedì e martedì ed il massimo nella giornata di venerdì. Da domani si partirà nuovamente al rialzo oppure inizierà una forte correzione?

Domani è fondamentale un rialzo notevole per evitare forti ribassi dei mercati azionari

Ecco un semplice schema operativo con il quale definire la tendenza multigiornaliera e l’operatività da mantenere per domani e per i prossimi giorni:

Dax Future

Tendenza ribassista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 29 giugno superiore a 15.656.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 29 giugno superiore a 4.114.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 29 giugno inferiore a 25.465.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 29 giugno inferiore a 4.271.

Quale operatività di trading mantenere per martedì?

In attesa di ulteriori conferme in un verso o nell’altro, si consiglia di continuare a rimanere a bordo campo in ottica multidays e di operare solo in ottica intraday. Domani probabilmente lo scenario diventerà molto chiaro per diverse settimane.

Come al solito si procederà per step.