Continui alti e bassi in una settimana che doveva candidarsi a nuovi ribassi. Invece, sui supporti tornano sempre i compratori e si continua a ragionare senza escludere alcuna ipotesi. Ma i nodi stanno venendo al pettine e domani è davvero decisiva per i mercati azionari almeno fino ad agosto. Procediamo per gradi e andiamo a definire una strategia affidabile per investire da domani in poi con le probabilità a favore.

Come procedere e come comportarsi?

Alle ore 20:22 della giornata di contrattazione del 24 giugno abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.576

Eurostoxx Future

4.113

Ftse Mib Future

25.345

S&P 500 Index

4.268,92.

Il rialzo annuale dovrebbe continuare almeno fino alla prima decade di agosto

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 18 giugno.



La nostra previsione per la settimana in corso

Il massimo settimanale doveva formarsi fra lunedì e martedì ed il minimo nella giornata di venerdì. Lo scenario atteso sembra modificato, anche se negli ultimi giorni gli indici azionari analizzati si stanno muovendo in ordine sparso fra di loro.

Domani è davvero decisiva per i mercati azionari almeno fino ad agosto

Ecco un semplice schema operativo con il quale definire la tendenza multigiornaliera e l’operatività da mantenere per domani e nei prossimi giorni:

Dax Future

Tendenza ribassista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 25 giugno superiore a 15.656.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 25 giugno superiore a 4.120.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista in corso. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 25 giugno superiore a 25.295.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 25 giugno inferiore a 4.217

Quale operatività di trading mantenere per venerdì?

Si consiglia di rimanere a bordo campo e in attesa di sviluppi in ottica multidays e anche per l’intraday.

Come al solito si procederà per step.