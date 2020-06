Domande e risposte molto importanti sui fondi pensione. Avete a cuore i vostri soldi, il vostro denaro? Dedicate il giusto tempo alla cura della vostra finanza personale? Se avete risposto, come speriamo, sì a entrambe le domande, allora avete sentito parlare dei Fondi Pensione. Ma se foste tra coloro che invece ancora non lo fanno, di seguito trovate un veloce riassunto dei punti fondamentali riguardo questo prezioso metodo di risparmio. Vediamo quindi qualche veloce domanda e risposta molto importante sui Fondi Pensione.

Domande e risposte molto importanti sui Fondi Pensione. Cosa sono?

I Fondi Pensione sono uno strumento di risparmio di lungo periodo. Hanno come finalità principale l’integrazione pensionistica. Quest’ultima è diventata ormai indispensabile per colmare il divario tra l’ultimo stipendio percepito come lavoratori e la prima pensione pubblica. Aderirvi o meno è una libera scelta del lavoratore, a qualunque categoria egli appartenga. Tra l’altro, possono sottoscrivere un fondo pensione anche studenti e minori a carico.

Il Fondo Pensione è flessibile?

Il Fondo Pensione è flessibile per importo, tempistiche e modalità. Infatti, siete liberi di decidere se versare o meno, e quanto, e se utilizzare o meno l’automatismo da conto corrente. Ma anche quale tipo di gestione privilegiare (capitale garantito o fondo azionario).

Qual è la sua durata?

Il Fondo Pensione scade quando si inizia a percepire la pensione pubblica, avendo come finalità principale, come detto, la sua integrazione. Naturalmente, in caso di prolungata perdita di lavoro, è possibile ritirare l’importo già maturato.

Quali sono i costi?

I costi sono rappresentati dai caricamenti (percentuale variabile, di solito il 3%) sul capitale investito. E da una commissione di gestione annua, in base alla gestione scelta. Per la gestione a capitale garantito, la percentuale annua è solitamente dell’1,5%. E viene sottratta dal rendimento ottenuto dal gestore.

Il capitale investito è garantito?

La gestione a capitale garantito permette di salvaguardare il vostro patrimonio, anche in caso di rendimento negativo. Questo non vale per la gestione azionaria, che ha una potenzialità di rendimento molto elevata, ma è anche soggetta alla volatilità dei mercati.

I Fondi Pensione hanno dei vincoli?

Il Fondo Pensione è uno strumento molto flessibile, e non è oggetto di vincoli particolari. Bisogna solo ricordarsi che la sua finalità principale è quella di integrare la pensione pubblica. Quindi, più ci si versa, più ci verrà restituito come rendita.

In sintesi, perché sottoscrivere un fondo pensione?

La durata della vita si sta allungando sempre di più. Gli anziani sono in aumento, mentre le nascite sono in diminuzione costante. Molto presto la forza lavoro del nostro paese non riuscirà a soddisfare la domanda crescente di pensioni pubbliche. Le quali saranno, di conseguenza, sempre più basse. E’ quindi importante capire che sta a noi tutelare il nostro benessere futuro. Agendo per tempo, ponendo rimedio con una pensione integrativa.