Dolori articolari? Ecco perché usare il peperoncino e l’artiglio del diavolo. Che fastidio i dolori articolari e sicuramente il tempo incide su questi dolori, insieme all’umidità. Ma esistono anche altre cause come artrosi e artrite, la gotta, i movimenti ripetitivi come ad esempio il mouse oppure giocare a tennis, i traumi (contusioni o storte che posso creare infiammazioni alle articolazioni) e infine la sedentarietà che porta a posture sbagliate. Esistono però degli antichi rimedi naturali molto efficaci.

Esistono vari rimedi naturali. E qui ve ne illustreremo alcuni. Il primo è un impacco antidolorifico al peperoncino. Il peperoncino è un perfetto rimedio naturale contro le infiammazioni. Per realizzare l’impacco serviranno 100ml di olio di mandorle, olio al peperoncino (2 cucchiai), olio di menta (10 gocce) e olio di eucalipto (10 gocce). L’applicazione topica aiuta a rilassare le aree affette e, dato che migliora la circolazione, promuove un rapido benessere. A differenza dei farmaci, non contiene composti chimici aggressivi e non causa reazioni indesiderate. L’aspetto migliore è che, anche se è pensato per il trattamento del dolore articolare, può essere utilizzato in caso di tensione muscolare, problemi circolatori e infiammazione delle gambe.

Rimedio naturale anti artrosi all’artiglio del diavolo

Per iniziare a creare il nostro rimedio naturale sarà necessario avere 1 cucchiaio di radice di Salsapariglia, radice di artiglio del diavolo (1 cucchiaio), curcuma (1 cucchiaio), acqua (200ml) e un dolcificante a vostro piacere. Questo prima di tutto è un infuso quindi sarà necessario prendere una tisaniera. Una volta presa, versate la radice di Salsapariglia, la quale è una pianta infestante abbastanza facile da trovare. Poi inserite la radice di artiglio di diavolo, che è un potente antinfiammatorio sia per uso esterno sia per uso interno. Quindi aggiungete la curcuma, acqua bollente e lasciate a riposo coperto per circa 10 minuti, e infine assumete la bevanda un bicchiere dopo pranzo e un bicchiere dopo cena.