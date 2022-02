A quanti Lettori sarà capitato di ritrovarsi in piena notte a non poter dormire per un fastidioso dolore alle gambe? Si tratta di un disturbo molto comune che, però, può avere diverse e disparate cause. Di sicuro la più diffusa è l’affaticamento.

Quando i muscoli compiono troppo lavoro o restano in certe posizioni per troppo tempo, poi, può insorgere una sensazione come di crampi che dura anche diversi minuti.

Differente, invece, il caso di dolori più persistenti, che potrebbero essere legati ad altri tipi di patologie come le tendiniti o l’artrite.

Ovviamente, quando si prova dolore alle gambe, intorpidimento e formicolio i motivi potrebbero essere molto diversi ed è sempre importante rivolgersi al proprio medico. Questo consiglio vale soprattutto se i sintomi persistono.

Le patologie possono variare e includere anche infezioni, insufficienza renale, ernie, gotta, arteriosclerosi, vene varicose e trombosi.

Tra le cause del dolore alle gambe, come detto, ci potrebbe essere anche la tendinite. Questo disturbo ha un’origine principalmente meccanica, ma in ambito sportivo è originato anche da episodi traumatici. Di norma, fare sforzi con carichi eccessivi o sbagliati, anche durante l’attività sportiva, è una causa.

Quella più comune deriva dalla ripetitività nel tempo di posizioni scomode. Quando ci si siede per ore al computer in ufficio, o quando si ripete continuamente lo stesso movimento stando in posture innaturali.

Quello che non tutti sanno, però, è che un comune farmaco potrebbe causare degli spiacevoli effetti collaterali, tali da provocare diversi disturbi anche alle gambe. Eppure, si tratta di farmaci molto utilizzati anche in trattamenti pediatrici.

È l’AIFA a lanciare l’allarme e a suggerire maggiore attenzione nel loro uso.

Dolore alle gambe, intorpidimento e formicolio potrebbero essere effetti collaterali provocati da questo comune farmaco

L’AIFA ha rilevato una correlazione diretta tra l’uso degli antibiotici fluorochinoloni e le tendiniti. Sono farmaci battericidi di origine sintetica, non molecole di origine naturale, perciò possono anche essere definiti chemioterapici.

Secondo diversi studi tra le reazioni avverse potrebbero esserci non solo problemi di natura neurologica, muscoloscheletrica e gastroenterica, ma anche altro.

In modo particolare, potrebbero provocare tendinopatie, con effetti in particolare sul tendine d’Achille. Proprio per questo, se ci sono già predisposizioni, assumere questi farmaci potrebbe peggiorare la situazione del dolore alle gambe.

Prima di iniziare a seguire qualsiasi tipo di terapia, è fondamentale, dunque, rivolgersi al proprio medico e fare tutti i controlli del caso.