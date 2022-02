Tra i fastidi che si manifestano più frequentemente in uomini e donne c’è il mal di schiena. Si tratta di un problema che può colpire tutti e a qualsiasi età.

Nei casi meno gravi deriva principalmente da una postura scorretta, un materasso non ideale per la propria schiena o da attività fisica intensa e frequente.

Un lavoro che costringa a stare seduti per molte ore o che comporti il sollevamento di pesi eccessivi potrebbe peggiorare la situazione.

Prima di preoccuparsi si possono provare questi rimedi naturali della nonna che potrebbero alleviare il dolore alla schiena.

Nei casi più gravi, tuttavia, il semplice mal di schiena prolungato nel tempo potrebbe nascondere una discopatia lombare. Infatti dolore alla schiena e al collo potrebbero essere i sintomi di una discopatia.

In questo caso il dolore potrebbe non manifestarsi da subito ma celarsi fino all’esplosione in maniera del tutto improvvisa. Non sono rari, infatti, i casi di coloro che si accorgono di soffrirne solamente dopo molto tempo.

Dolore alla schiena e al collo potrebbero essere i sintomi di questa patologia subdola e invalidante

La discopatia può essere lombare o cervicale a seconda che il dolore si manifesti a livello della schiena o del collo.

Si sviluppa in seguito all’indebolimento e alterazione del disco invertebrale. Da un lato, l’età è un fattore che aumenta particolarmente il rischio di sviluppare questo problema.

Tuttavia, anche se nella maggior parte dei pazienti si manifesta in età avanzata ci sono casi di persone giovani che ne soffrono. Tra i fattori di rischio troviamo anche sovrappeso, obesità, consumo eccessivo di alcol e fumo. Ma, oltre a questo, anche praticare sport in maniera assidua potrebbe provocare questo fastidio. Non ci si inganni, lo sport è fondamentale per vivere in maniera sana ma, come in tutto, meglio non esagerare.

Il mal di schiena o alla cervicale non è la sola conseguenza della discopatia, spesso potrebbe anche provocare dolore alle gambe o alle braccia.

Una discopatia non curata può rischiare di diventare invalidante. Il forte dolore a schiena, collo ma anche agli arti potrebbe rendere molto difficile svolgere anche le azioni quotidiane più semplici.

Cosa fare

Per rimediare a questa patologia si cercherà, all’inizio, di non ricorrere all’intervento chirurgico.

Innanzitutto ci si dovrà far visitare da uno specialista che potrà valutare la gravità del danno.

In seguito ci si potrebbe sottoporre a fisioterapia con massaggi e allungamenti. Oltre alla fisioterapia potrebbe essere utile anche una terapia farmacologica con analgesici e antinfiammatori.

Tuttavia si sconsiglia di protrarre l’utilizzo di questi farmaci per un periodo di tempo eccessivo. Meglio rivolgersi al medico che sarà indicare la strada più opportuna da percorrere. Come ultima strada anche le tecniche chirurgiche moderne e poco invasive potrebbero rivelarsi una buona soluzione.