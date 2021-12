La bocca è quella parte del nostro corpo che non sta mai ferma. Mangiamo, beviamo, parliamo e ridiamo, come potremmo pensare di tenere la bocca chiusa?

Possiamo evitare di chiacchierare per qualche giorno, ma non anche di mangiare o bere per più di qualche ora.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Si dice che sia possibile restare una settimana senza cibo e non senza acqua, ma noi preferiamo evitare entrambe le ipotesi. Sappiamo bene che mangiare, oltre che necessario, rappresenta anche un piacere ed ecco perché non abbiamo intenzione di rinunciarci. Tuttavia, potrebbe accadere che in alcuni momenti sentiamo la mandibola stanca e masticare ci risulti faticoso.

Come qualsiasi articolazione, anche quella temporo-mandibolare, chiamata ATM, rischia talvolta di sovraccaricarsi e addirittura infiammarsi. Le cause possono essere tantissime, ma una in particolare ha attirato la nostra attenzione. Vediamo di cosa si tratta.

Dolore alla mandibola e difficoltà di masticazione potrebbero essere la spia di questo grave disturbo

Per prima cosa, quando il dolore si fa acuto e persistente, è bene rivolgersi al proprio medico curante che ci indirizzerà probabilmente ad uno specialista. Difatti, coloro che si occupano di questo tipo di problemi sono generalmente i dentisti, gli ortodontisti e gli esperti in gnatologia. Sarà proprio il medico di fiducia a suggerirci a chi sia meglio affidare il nostro fastidioso problema.

Oltre alla cura, è importante scoprire le ragioni alla base di questo disturbo. Uno studio di Humanitas rivela che uno dei possibili fattori scatenanti del dolore alla mandibola sia l’artrite, un’infiammazione articolare da non sottovalutare. Chi ne soffre, spesso ha difficoltà a svolgere anche le attività più semplici. Tra dolori, eventuali gonfiori e rigidità articolari, l’artrite, specialmente ad uno stadio avanzato, limiterebbe drasticamente i movimenti. Trattandosi proprio di un’articolazione, anche quella mandibolare rischierebbe di esserne colpita.

Diagnosi e cura

Dolore alla mandibola e difficoltà di masticazione potrebbero essere la spia di questo grave disturbo ed è importante ottenere una diagnosi tempestiva.

In base all’intensità del problema rischiamo di non riuscire a mangiare correttamente, magari anche per la paura di farci ancora più male.

Gli esperti consigliano di evitare le gomme da masticare e i cibi molto duri. Dovremmo cercare di masticare il meno possibile, anche se a volte ci troviamo impossibilitati a farlo.

In qualsiasi caso, seguiamo attentamente i consigli degli specialisti, che solo dopo un’attenta analisi potranno darci una diagnosi corretta e una cura quanto più efficace.

Non ignoriamo un dolore prolungato, ma non ci allarmiamo senza prima avere delle certezze da parte di chi è competente in materia.