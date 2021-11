Il corpo comunica con noi in tantissimi modi. Attraverso alcuni segnali, infatti, prova a dirci se c’è qualcosa che non sta funzionando come dovrebbe. L’organismo, infatti, essendo una macchina perfetta con degli ingranaggi che hanno compiti precisi, si accorge subito se qualcosa sta andando storta. E prova a dircelo, con segnali più o meno evidenti. Il problema è che a volte questi messaggi potrebbero indicare diversi problemi e non sempre possiamo carpire immediatamente ciò che sta accadendo. Proprio per questo motivo, dovremmo cercare in tutti i modi di conoscere il più a fondo possibile il nostro corpo, in modo tale da proteggere la nostra salute al meglio.

Dolore addominale e nausea in alcuni casi potrebbero essere i sintomi di un tumore raro

Dunque, abbiamo capito come il corpo tendi ad evidenziare alcuni malfunzionamenti ogni qualvolta questi facciano la loro comparsa. E di questo avevamo già parlato in passato. Per esempio, in un nostro precedente articolo, avevamo spiegato come alcuni sintomi ricondotti spesso alle emorroidi, potrebbero indicare anche la presenza di un tumore. Oppure, in un altro articolo, avevamo specificato come alcuni sintomi da non ignorare potrebbero evidenziare la presenza di una malattia generale. Oggi facciamo la stessa cosa, mettendo in luce alcuni segnali che non dovrebbero passare in sordina. Per esempio, infatti, dolore addominale e nausea in alcuni casi potrebbero essere i sintomi di un tumore raro.

Alcuni sintomi del mesotelioma indicati dall’AIRC

Il tumore cui stiamo facendo riferimento è il mesotelioma. Forse non tutti ne hanno sentito parlare, anche perché, fortunatamente, si tratta di un tumore piuttosto raro che attacca le membrane intorno agli organi interni. Il tutto ci viene spiegato nel dettaglio dall’AIRC. Questo tumore nello specifico prende nomi diversi in base all’area del corpo in cui si trova. E oggi ci concentriamo in particolar modo sul mesotelioma peritoneale, che ritroviamo principalmente nella zona dell’addome. Ci sono, in questo caso, alcuni segnali che potrebbero indicarcene la presenza. Due li abbiamo già visti e sono appunto dolore addominale e nausea. Ma ovviamente non è tutto. Infatti, per poter pensare di aver contratto questo tumore, dovremmo assistere anche a una perdita di peso e a degli episodi di vomito.

Altro sintomo piuttosto particolare è il gonfiore della zona addominale, che in questo caso si dovrebbe collegare al liquido che si accumula, a proposito, nel peritoneo. Attenzione però. Anche se dovessimo riscontrare tutti questi sintomi, non è detto che si tratti di un caso di mesotelioma perineale. Infatti, questi segnali possono essere ricondotti a tantissime altre situazioni. Proprio per questo motivo, se dovessimo ritrovarci nella descrizione, non dobbiamo in alcun modo farci prendere dal panico. Infatti, l’unica cosa da fare in questo caso sarà chiamare il nostro medico di fiducia, spiegandogli tutti i sintomi che abbiamo riscontrato. Le sue considerazioni saranno le uniche su cui ci dovremo basare e i suoi consigli saranno sicuramente importanti per capire come muoverci.

