Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Impossibile da resistere, i quadratini di frutta golosi e light sono dei dolci facili e veloci da preparare, che piaceranno a tutta la famiglia.

Il dessert è perfetto per chi ama i dolci senza però sentirsi in colpa per i troppi zuccheri, per questo motivo va acquistata o preparata la pasta sfoglia light. Ottimo per ogni genere d’occasione e adattabile con ogni frutta di stagione sarà il dolce preferito da tutti.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Ingredienti per il dolce

pasta sfoglia light

panna light

20/30 g zucchero

frutta a piacere

Ingredienti per la pasta sfoglia light

200 g di farina

1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva

1 pizzico di sale

70 g di yogurt bianco naturale e magro (senza grassi)

50 ml di acqua

Dolci quadratini di frutta golosi e light per tutta la famiglia

In una ciotola mescolare la farina setacciata con un pizzico di sale e aggiungere al centro lo yogurt e l’olio. Impastare gli ingredienti aggiungendo un l’acqua un po’ alla volta fino a quando non si otterrà un composto liscio, compatto e non appiccicoso. Formare un panetto e avvolgerlo in un foglio di pellicola per alimenti e lasciarlo riposare in frigorifero per un ora.

Non appena sarà trascorso il tempo indicato, schiacciare il panetto un po’ con l’aiuto del palmo della mano e iniziare a stenderlo con un mattarello in una sfoglia sottile cercando di fare la forma di un rettangolo. Lasciar riposare per circa 15 minuti e iniziare a fare le “pieghe”.

Ripiegare l’estremità dell’impasto a forma di rettangolo, verso il centro in modo da soprapporle una sull’altra e ottenere così un panetto formato da 3 strati di pasta. Prendere il panetto ed avvolgerlo in pellicola per alimenti e lasciar riposare per circa 15 minuti.

Stendere nuovamente l’impasto con il mattarello e prendere i due lati più lunghi del rettangolo e ripiegarli verso il centro. Ripetere l’operazione per altre due volte con le dovute pause. Dopo l’ultimo giro, si potrà utilizzare la pasta per la preparazione stabilita.

Stendere la pasta sfoglia a forma di rettangolo, forarla con una forchetta e tagliarla in tanti quadratini. Prendere quest’ultimi e metterli su una teglia con la carta da forno e iniziare a cuocerli in forno preriscaldato a 190/200°C per circa 20 minuti per far si che il risultato sia leggero e fragrante. Inoltre fare attenzione a non aprire il forno durante la cottura.

Nel frattempo montare la panna fresca light con lo zucchero fino alla giusta consistenza cremosa. Quando saranno cotti i quadratini si potranno farcire con la crema e con la frutta di stagione.

Approfondimento

Quando ad arrabbiarsi sono solo le penne