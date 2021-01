I deliziosi fiocchi di neve sono dei dolci soffici e leggeri come le nuvole, caratterizzati da una brioche leggera e soffice farcita da una deliziosa crema al latte.

Un dolce tipico della cucina napoletana che farà leccare i baffi non solo ai bambini ma anche agli adulti insieme ai golosi ed originali whoopie pie con la crema di marshmallows fatta in casa

Ingredienti

100 g di farina

100 g di farina manitoba

40 g di acqua

una bustina di vanillina

30 g di zucchero

70 g di latte

8 g di lievito di birra

40 g di burro

un pizzico di sale

Per la crema

250 g di latte

20 g di farina

30 g di zucchero

200 g di panna per dolci

Dolci fiocchi di neve soffici e leggeri come le nuvole

Procedimento

Iniziare col preparare l’impasto delle brioche sciogliendo il lievito di birra nel latte e acqua. Successivamente aggiungere la farina, la vanillina, un pizzico di sale e impastare aggiungendo infine il burro fresco a pezzi.

L’impasto dovrà essere ben lavorato e dovrà riposare per circa 2 ore, per raddoppiare di volume, in una in una ciotola foderata di pellicola per alimenti.

Nel frattempo preparare la crema iniziando a riscaldare a fuoco basso il latte con lo zucchero e successivamente unire la farina setacciata un po’ alla volta. Mescolare e far attenzione a non formare grumi fino a quando non inizierà ad addensarsi.

Far raffreddare la crema in una ciotola coperta da pellicola trasparente per alimenti facendola aderire completamente al composto.

L’impasto delle brioche ormai cresciuto, potrà essere preso per la preparazione delle sfere che dovranno essere di circa 35 g. Man mano riporre le palline su una teglia con carta da forno per una seconda lievitazione.

Trascorsa la seconda lievitazione, circa un’ora, cuocere in forno per 20 minuti a 180°C. Durante questo passaggio montare la panna fresca da frigo che dovrà essere unita alla crema al latte preparata in precedenza.

Tutti gli i componenti sono preparati, basterà aspettare che le palline di brioche siano ben fredde per poter praticare un forellino alla base dove verrà inserita la crema con l’aiuto di una sac à poche.

Infine spolverizzare i fiocchi di neve dolci con lo zucchero a velo e conservarli in frigorifero.