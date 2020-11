Per rallegrare le giornate invernali, per la colazione, la merenda o la domenica cosa c’è di meglio di preparare dei dolci di pasta frolla con cuore di ricotta e crema pasticcera.

Una vera delizia, croccanti fuori e morbidi dentro, un vero peccato non gustarli.

Sono dei dolci semplici da fare, non portano via molto tempo e sono apprezzati anche dai più piccini.

Ecco i dolci di pasta frolla con cuore di ricotta e crema pasticcera

Ingredienti

Ricetta della pasta frolla

a) 500 g. di farina 00;

b) 175g. di burro;

c) 150 g. di zucchero;

d) 1 uovo intero;

e) 12 g. di miele;

f) una bustina di lievito per dolci o un grammo di ammoniaca per dolci;

g) scorza di un limone;

h) 1 bustina di vanillina.

Crema pasticciera

a) 1/2 litro di latte;

b) 5 tuorli di uovo;

c) la buccia di mezzo limone;

d) una bustina di vanillina;

e) 130 g. di zucchero;

f) 40 g. di amido di mais;

Crema di ricotta

a) 300 g. di ricotta di pecora;

b) gocce di cioccolato;

c) 150 g. di zucchero.

Procedimento

In una scodella versare la farina con il burro precedentemente sciolto, l’uovo, lo zucchero e il miele. Impastare amalgamando gli ingredienti.

Aggiungere la scorza del limone, la vanillina, il lievito e continuare ad impastare fino ad ottenere un panetto liscio e omogeneo. Metterlo in frigo almeno una mezz’ora.

Nel frattempo preparare le creme.

Preparazione della crema pasticciera

In un tegame versare il latte e aggiungere la vanillina e la scorza di limone. Accendere il fuoco e portare il tutto a bollore, ricordando di mescolare ogni tanto.

Prendere un altro tegame e versare la farina, i tuorli e lo zucchero. Mescolare il tutto con un frustino fino ad avere una crema liscia.

Quando il latte comincerà a bollire, toglierlo da fuoco e versarlo nella crema filtrandolo con un colino mescolando.

Poggiare sul fuoco e continuare a mescolare fino a che si sarà addensato il tutto.

Preparazione della crema di ricotta

In una ciotola mettere la ricotta di pecora, lo zucchero e le gocce di cioccolato.

Mescolare tutto fino ad incorporare tutti gli ingredienti.

Preparazione dei dolci

Dopo aver fatto riposare la pasta frolla almeno una mezz’ora in frigo, formare delle palline di 100 o 120 grammi ognuna. Infarinarle e schiacciarle con il matterello dando ad ognuna una forma ovale, non troppo sottile. Poiché i ripieni sono due, si dovranno riempire i dolci alternando le due creme in modo da ottenere dolci con due ripieni diversi.

Mettere il ripieno al centro e chiudere come si fa con i ravioli.

Eliminare la frolla in eccesso e sistemare ogni pezzo su una teglia, rivestita di carta forno.

Mettere la teglia in frigo almeno un oretta.

Infornare in forno statico preriscaldato a 200 gradi per quindici/venti minuti.

Appena raffreddati, spolverare con lo zucchero a velo.