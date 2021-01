Se non sappiamo cosa cucinare per colazione e merenda, le dolci brioches morbidissime e golose con un ingrediente speciale sono ciò che fa al caso nostro. Più che brioches sono dolcetti davvero soffici e buonissimi, chiamati anche pane di panna. Questo curioso nome si deve proprio all’ingrediente speciale dell’impasto, e cioè la panna.

Ingredienti

Scopriamo come preparare 12 porzioni di questi dolcetti di pane di panna:

300g di farina manitoba;

100ml di panna fresca liquida;

50g di zucchero;

50ml di latte intero;

25ml di olio di semi di mais;

1 uovo;

1 bustina di vanillina;

1g di lievito di birra secco;

sale q.b..

Questo impasto non è particolarmente dolce, quindi se vogliamo possiamo aumentare la quantità di zucchero. Possiamo sostituire la vanillina con la buccia grattugiata di mezzo limone.

Facoltativamente possiamo aggiungere all’impasto anche uvetta o gocce di cioccolato.

Preparazione

Prepariamo le dolci brioches morbidissime e golose con un ingrediente speciale. Per prima cosa in una ciotola uniamo la farina, lo zucchero, la vanillina e il lievito. Mescoliamo bene gli ingredienti tra loro. Nel frattempo in una ciotola a bagnomaria portiamo a tepore il latte e la panna assieme, quindi aggiungiamoli alle polveri. Impastiamo bene usando un cucchiaio, meglio se di legno, o se preferiamo le mani. Quando il composto sarà abbastanza uniforme uniamo anche l’uovo e incorporiamolo bene al resto. Infine aggiungiamo anche un pizzico di sale e l’olio a filo, senza mai smettere di impastare. Se l’impasto è troppo morbido aggiungiamo un po’ di farina. Quando avremo ottenuto un bel panetto uniforme copriamo la ciotola con la pellicola trasparente e lasciamo lievitare finché la pasta non raddoppia (circa 2 ore).

A questo punto dividiamo l’impasto in circa 12 parti uguali e creiamo delle palline. In una teglia da forno ricoperta di carta forno sistemiamo le nostre palline una di fianco all’altra. Prima di infornare copriamo di nuovo i dolci con la pellicola e lasciamo lievitare un’altra volta per almeno un’ora ora. Le palline gonfieranno. Spennelliamo con il latte la loro superficie, quindi inforniamo a 180 °C per circa 15-20 minuti.

Le nostre brioches di pane di panna sono pronte! Sono già molto buone da sole, ma si tratta di un dolce pensato per essere farcito. Scateniamoci quindi con creme, marmellate, nutella e tutto ciò che vogliamo.