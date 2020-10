L’autunno è arrivato e con lui il ritorno della scuola. E se ci sono due cose che la maggior parte dei bambini non sopporta sono proprio la scuola e le verdure. Tra grida e brontolii i nostri figli sono pronti a tornare sui banchi, ma quanta fatica!

Perché non cercare di addolcire il risveglio dei nostri bambini con un dolce mattutino che li faccia svegliare di buon umore? E se vi dicessi che nel contempo potreste invogliarli a mangiare un pò di verdura in più?

La ricetta per preparare i muffin alla zucca vi aiuterà a raggiungere entrambi gli obbiettivi, quindi che aspetti? Inizia anche tu a preparare questi dolci autunnali semplici da fare e perfetti per una colazione in famiglia. Vedrai che sia tu che tutti in famiglia, e non solamente i bambini, inizieranno la giornata con una marcia in più!

Gli Ingredienti

a) Zucchero di canna 110 gr;

b) miele, 100 gr;

c) zucca (polpa), 230 gr;

d) burro, 160 gr;

e) bicarbonato, 20 gr;

f) noce moscata a piacimento;

g) uova, 1;

h) sale, 1 pizzico;

i) farina 00, 220 gr;

l) cannella in polvere, ½ cucchiaino.

Come preparare i muffin alla zucca

Iniziamo con la zucca. Prendetela, lavatela e asciugatela. Tagliatela a pezzi, eliminate la buccia e i semi.

Prendete la polpa e dividetela ora in fette spesse circa 3 cm. Prendete quindi dei fogli di alluminio e avvolgete le vostre fette di zucca.

Infornate a 200° per un’ora e aspettate che diventi morbida. Una volta finita la cottura togliete la zucca dal forno e lasciatela riposare.

Prendete, poi, la frusta e una ciotola dai bordi alti. Versate il burro a temperatura ambiente e, usando la frusta, riducetelo ad un composto cremoso.

Sempre continuando ad utilizzare la frusta amalgamate il miele e lo zucchero.

Unite, infine, la zucca e l’uovo e continuate ad amalgamare. Quando avrete ottenuto una crema mettete il composto da parte e prendete una ciotola piccola.

In quest’ultima versate la farina dopo averla setacciata, il bicarbonato, il sale e le spezie. Usando un cucchiaio amalgamate per bene il composto.

A questo punto, riprendete in mano la ciotola grande e fate ripartire le fruste. Amalgamate il contenuto della ciotola piccola nella crema alla zucca e, quando avrete finito, lasciatelo riposare un attimo.

Non vi resta che prendere gli stampi per i muffin e foderarli di carta da forno. Accendete il forno a 200° e infornate per 15- 20 minuti. Togliete i vostri muffin dal forno e servite.

Complimenti! Avete preparato i dolci autunnali semplici da fare perfetti per una colazione in famiglia!