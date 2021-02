Dolcetti cornflakes e cioccolato, il dessert più semplice, veloce ed economico che c’è

Non siete grandi cuochi ma avete ospiti a cena? Vi serve un pensiero last minute per San Valentino o un’altra occasione? Volete un dolce sfizioso, semplice e adatto per tutti i gusti, da sfornare in dieci minuti? Il piatto perfetto esiste. Abbiamo bisogno soltanto di due ingredienti e pochi minuti del nostro tempo.

Vediamo, di seguito, come preparare degli irresistibili dolcetti cornflakes e cioccolato: il dessert più semplice ed economico che c’è.

Si tratta del dolce più semplice ed economico del mondo. Ma, al contempo, dello sfizio a cui nessuno sa resistere. Per preparare i dolcetti cornflakes e cioccolato abbiamo bisogno di:

a) 100 grammi di cornflakes;

b) 100 grammi di cioccolato fondente (ma anche al latte, o bianco, se preferiamo);

c) qualche goccia di olio di semi.

Preparazione

È un dolce per furbetti, ma che gratificherà la pancia dei nostri ospiti e non solo. Per preparare i dolcetti cornflakes e cioccolato, iniziamo spezzettando il cioccolato e versandolo in un pentolino. Mettiamo il pentolino sul fuoco, a bagnomaria, o nel forno a microonde (650 watt per tre minuti basteranno).

Attendiamo che si sciolga e versiamo qualche goccia di olio di semi. In verità, possiamo anche fare a meno dell’olio. Serve soltanto ad evitare che il cioccolato assuma una sfumatura bianca indurendosi. Mescoliamo ancora qualche secondo.

Ora è il momento dei cornflakes. Spegniamo il fuoco o togliamo il pentolino dal microonde e versiamoci i cornflakes.

Continuiamo a mescolare finché i cornflakes non si saranno rotti in pezzi più piccoli. Non esageriamo, non ci serve una poltiglia.

Quando ci sentiamo soddisfatti, formiamo delle piccole palline di impasto e adagiamole in stampini per cioccolatini. Se non ne abbiamo, mettiamoli su una teglia ricoperta con la carta forno, distanti almeno un centimetro l’uno dall’altro.

Facciamo riposare i dolcetti in frigorifero finché il cioccolato si indurisce. Basteranno quindici minuti e i nostri dolcetti saranno pronti per essere gustati.

Costo stimato: 5 euro.